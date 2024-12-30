Первый пуск "Ангары-А5М" с новым кораблем будет имитировать нештатную ситуацию

На производственных площадках Центра Хруничева активно идет производство новой ракеты, отметили в Роскосмосе

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Первый испытательный пуск модернизированной ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5М" будет включать в себя нештатную ситуацию и позволит отработать спасение условного экипажа пилотируемого транспортного корабля нового поколения (ПТК НП). Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Летные испытания первого опытного образца ракеты-носителя "Ангара-А5М" на космодроме Восточный запланировано провести совместно с испытательным запуском макета пилотируемого транспортного корабля нового поколения. Программа испытательного пуска направлена на подтверждение спасения экипажа пилотируемого корабля при возникновении нештатных ситуаций с ракетой-носителем в зоне максимальных скоростных напоров", - говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что на производственных площадках Центра Хруничева активно идет производство новой ракеты. "В 2025 году начнется сборочно-сварочный этап изготовления ракет-носителей "Ангара-А5М", - сказали там.

В апреле глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что первый пуск модернизированной "Ангары" намечен на 2027 год. Новая ракета будет оснащена более мощным маршевым двигателем РД-191М, который на 10% мощнее версии, применяемой в обычной "Ангаре". Это позволит увеличить массу выводимой полезной нагрузки до 27 тонн.

О ракетах "Ангара"

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. В их топливе используются керосин и жидкий кислород - экологически чистые компоненты, в отличие от топлива "Протона-М", который ракеты "Ангара" заменят в ближайшей перспективе.

Предполагается, что помимо базовой тяжелой "Ангары-А5" (стартовая масса порядка 773 тонн, грузоподъемность - до 24,5 тонн на низкую околоземную орбиту) также будут производиться модификации "Ангара-А5М" увеличенной грузоподъемности и "Ангара-А5В", которую планируется оснастить возвращаемыми первой и второй ступенями и третьей ступенью на водороде.

С помощью ракет этого семейства планируется выводить на околоземную орбиту спутники (например, орбитальную обсерваторию "Спектр-УФ"), ряд модулей перспективной Российской орбитальной станции, а также ПТК НП, который будет доставлять к станции экипажи.