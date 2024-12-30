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Индия и Вьетнам близки к заключению контракта на поставку ракетных систем BrahMos

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Индия и Вьетнам близки к заключению контракта на поставку ракетных систем BrahMos стоимостью 700 млн долл. Как сообщают индийские СМИ, стороны находятся на финальной стадии согласования деталей. Ожидается, что соглашение подпишут в ближайшие месяцы.

(c) PTI

По данным местных источников, министерство обороны Вьетнама уже рассмотрело и обсудило технико-коммерческие параметры сделки. Поставка ракет запланирована как для сухопутных войск, так и для военно-морских сил Вьетнама. Если контракт будет подписан, Вьетнам станет второй страной Юго-Восточной Азии, закупившей системы BrahMos. Первым покупателем в регионе стали Филиппины.

BrahMos - сверхзвуковая крылатая ракета, созданная совместным предприятием BrahMos Aerospace Private Limited. Компания была основана в 1998 году российской корпорацией "НПО машиностроения" (ныне часть АО "Корпорация тактическое ракетное вооружение") и индийской Организацией оборонных исследований и разработок (Defence Research and Development Organisation, DRDO). Ракета разработана на базе российской "Оникс" ("Яхонт").

В последние годы Индия и Вьетнам укрепляют оборонные связи. На проходившей в Ханое с 19 по 22 декабря выставке Vietnam International Defence Expo 2024 павильон Индии открыли министр общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куанг, министр оборонного производства Индии Санджив Кумар и индийский посол во Вьетнаме Сандип Арья.

С визитом во Вьетнаме также находился заместитель начальника штаба индийской армии генерал-лейтенант Н. С. Раджа Субрамани. Он посетил выставку и мероприятия, приуроченные к 80-летию Вьетнамской народной армии. Индийская армия в своем заявлении отметила, что укрепление военного сотрудничества с Вьетнамом имеет стратегическое значение для безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

В 2022 году Индия передала береговой охране Вьетнама 12 высокоскоростных сторожевых катеров в рамках кредитной линии на 100 млн долл. В 2023 году было объявлено о передаче малого ракетного корвета Р 44 Kirpan типа Khukri (проекта 25). Между странами действует соглашение о взаимной логистической поддержке, позволяющее использовать военные базы друг друга для ремонта и пополнения запасов. Индия также обучает вьетнамских военных специалистов.

В декабре 2023 года индийский контингент участвовал в учениях VINBAX-2023 во Вьетнаме, имитировавших миротворческую миссию ООН, а в феврале 2024 года корабль ВМС Вьетнама принял участие в международных учениях MILAN в Индии.

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