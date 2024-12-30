ВС Тайваня получат все ПТУР TOW-2B до конца года

ЦАМТО, 27 декабря. Министерство национальной обороны Тайваня 25 декабря подтвердило, что поставка всех ранее закупленных в США противотанковых ракет TOW-2B будет завершена до конца года.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в 2018 году МНО Тайваня заказало 1700 ракет TOW, 100 бронеавтомобилей M1167 Humvee и 100 пусковых установок с улучшенной системой обнаружения целей M41A7 ITAS.

Первоначально предполагалось, что поставка этого пакета вооружений на Тайвань будет осуществлена к 2022 году, но по различным причинам сроки были изменены. По состоянию на октябрь текущего года были произведены 460 ракет, которые прошли испытания в СВ США. Оставшиеся 1240 боеприпасов все еще находились в производстве.

ВС Тайваня уже получили оснащенные ПУ ITAS бронемашины Humvee, которые применялись во время учений Han Kuang 40 и Tian Ma. Новые Humvee отличаются модифицированной конструкцией, усиленной броней, улучшенными пуленепробиваемыми окнами.

В настоящее время ВС Тайваня эксплуатируют вариант TOW-2A, поражающий цели в режиме "прямой атаки". Максимальная дальность стрельбы составляет 3750 м, бронепробиваемость – 1025 мм.

ПТУР TOW-2B с беспроводным наведением может поражать цель ударом сверху. Дальность ее пуска превышает 4500 м.