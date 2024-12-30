TNI: военная мощь России значительно выросла после начала конфликта на Украине

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россия значительно нарастила военный потенциал после начала специальной военной операции на Украине, пишет американский журнал The National Interest.

"Вопреки своей первоначальной цели, эскалация со стороны западных держав не привела к ослаблению российских вооруженных сил. Напротив, конфликт, обостренный и затянувшийся из-за западной помощи, привел к превращению огромного скрытого потенциала России в ощутимую военную мощь", — говорится в публикации.

Отмечается, что на сегодняшний день Москва обладает передовыми разработки в области гиперзвуковых ракет, высокоточных боеприпасов, противоракетной обороны, а также беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы.

"По всем показателям военный потенциал России вырос, тогда как у Украины он постепенно ослабевает", — заключили в статье.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".