По данным газеты, с момента получения разрешения от Великобритании и США Украина нанесла не менее шести ракетных ударов, использовав как минимум 31 ракету ATACMS и 14 Storm Shadow

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. США и НАТО считают, что ракеты ATACMS на Украине следовало бы применять более осмотрительно в плане их количества и выбора целей для ударов. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее данным, на Западе уверены, что "Украина могла бы быть более рассудительной в отношении количества используемых ракет и более избирательной в поиске целей". Указывается также, что у Киева "заканчиваются ракеты и, возможно, время: избранный президент [США] Дональд Трамп публично заявил, что допуск американских ракет большой дальности на территорию России был большой ошибкой".

Согласно информации NYT, с момента получения разрешения от Великобритании и США Украина нанесла не менее шести ракетных ударов, использовав как минимум 31 ракету ATACMS и 14 Storm Shadow. Украинские военные не комментируют применение этих ракет, отмечается в публикации.

Ранее Трамп на пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида) назвал ошибочным и глупым решение администрации нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена позволить наносить удары американским оружием вглубь территории России.

Как сообщил 21 ноября президент РФ Владимир Путин, США и их союзники по НАТО ранее заявили, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего американскими и британскими ракетами были нанесены удары по российским военным объектам в Брянской и Курской областях. По его словам, РФ в ответ на эти атаки впервые применила свои новейшие баллистические ракеты "Орешник" в неядерном исполнении для удара по объекту ОПК Украины - заводу "Южмаш" в Днепре (ранее - Днепропетровск). Российский лидер подчеркнул, что провокационная политика Запада может повлечь для него тяжелые последствия в случае дальнейшей эскалации конфликта.