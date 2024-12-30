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В Китае спустили на воду первый УДК с электромагнитной катапультой

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В пятницу, 27 декабря, на верфи Hudong-Zhonghua в Шанхае спустили на воду новейший универсальный десантный корабль "Сычуань" – первый в классе "Тип-076". Об этом сообщает Naval News со ссылкой на китайские социальные сети.

Напомним, что к настоящему времени для ВМС Народно-освободительной армии Китая построены четыре УДК класса "Тип-075". Вертолетоносцы – легкие авианосцы класса "Тип-076" станут дальнейшим развитием этого проекта.

Универсальный десантный корабль "Сычуань", Китай

Weibo


По информации китайских СМИ, у новых УДК увеличены размеры: водоизмещение превышает 40 тысяч тонн (у прошлого поколения – от 36 до 39 тысяч тонн). Длина летной палубы – около 260 метров, ширина – 50 метров (у "Тип-075" – 232 и 37 метров соответственно). Как уточняет Naval News, по этим характеристикам новые китайские вертолетоносцы сопоставимы с американскими УДК классов "Уосп" и "Америка".

По данным журналистов, сборка корпуса нового корабля проходила в сухом доке относительно быстрыми темпами в течение примерно 14 месяцев: наблюдатели заметили первые модули на территории Hudong-Zhonghua на острове Чансин в октябре 2023 года.

Naval News отмечает, что сама верфь Hudong-Zhonghua при запуске производства новых УДК была совершенно новым сооружением. Предприятие построили рядом с судостроительным заводом Jiangnan Shipyard, еще одним крупным поставщиком ВМС НОАК.

Как подчеркивает Naval News, "Сычуань" станет первым в своем роде не только в Китае, но и в мире, поскольку его оснастят электромагнитной катапультой типа EMALS и аэрофинишерами для интеграции в авиакрыло палубных истребителей. Первыми кораблями, оснащенными EMALS, стали американские авианосцы нового поколения типа "Джеральд Форд". Затем передовые устройства установили на новейшем китайском авианосце "Фуцзянь", который сейчас проходит испытания и будет введен в строй, как ожидается, в 2025 году.

Дизайн УДК также претерпел изменения: в отличие от "Тип-075", где на палубе размещалась единая надстройка, у "Сычуани" наблюдаются две надстройки. Журналисты Naval News связывают это с тем, в том числе, что новый корабль оснащен газотурбинной установкой типа COGAG, тогда как УДК прошлого поколения использовали дизельные двигатели в компоновке CODAD.

Вооружение корабля включает три пусковые установки зенитных ракет HQ-10 на 24 ячейки каждая и три 30-мм арткомплекса H/PJ-11.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
HQ-10
J-11
Компании
Jiangnan Shipyard
Проекты
Авианосец
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