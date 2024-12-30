Атомная подводная лодка "Архангельск" проекта 885М "Ясень-М" вошла в состав ВМФ

Крейсер является носителем всех типов морского ракетного оружия, способного эффективно поражать как морские, так и береговые цели, отметил главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Новейший атомный подводный крейсер "Архангельск" модернизированного проекта 885М (шифр "Ясень-М"), построенный на северодвинском предприятии ОСК "Севмаш", вошел в состав Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На предприятии ОСК "Севмаш" состоялась церемония передачи Военно-морскому флоту России атомной подводной лодки четвертого поколения проекта "Ясень-М" "Архангельск". Мероприятие проведено под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что в ходе церемонии главком ВМФ вручил Андреевский флаг командиру подводной лодки капитану первого ранга Александру Гладкову. Флаг поднят на флагштоке атомного подводного крейсера "Архангельск", который будет нести службу в составе подводных сил ВМФ России.

Атомный подводный крейсер "Архангельск" носит имя города воинской славы, столицы Поморья. Это третий серийный корабль в линейке многоцелевых АПЛ проекта "Ясень-М". Торжественная церемония вывода крейсера из эллинга состоялась 29 ноября 2023 года. "Архангельск" стал 141-й атомной подводной лодкой, построенной для ВМФ России на стапелях ОСК "Севмаш". Проектант - Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения ОСК "Малахит".

О пополнении ВМФ России

Моисеев отметил, что "строительство серии подводных лодок этого проекта будет продолжено". Скоро ВМФ пополнят четыре многоцелевые атомные подводные лодки - "Пермь", "Ульяновск", "Воронеж" и "Владивосток".

Главком ВМФ напомнил, что атомный подводный крейсер "Архангельск" является носителем всех типов морского ракетного оружия, способного эффективно поражать как морские, так и береговые цели. "Это позволяет подводным лодкам класса "Ясень-М" оставаться эффективным и перспективным оружием. Благодаря этому они в мирное время вносят свой неоценимый вклад в поддержание глобальной и региональной безопасности", - подчеркнул Моисеев.

Он также выразил уверенность, что коллектив "Севмаша" продолжит сложившуюся традицию по передаче кораблей флоту в установленные сроки и с высоким качеством. "На вас лежит высокая ответственность - вы делаете необходимое, сложное и серьезное оружие для нашей страны. Корабли "Севмаша" - наша гордость, сила и мощь, надежный щит России", - сказал адмирал.

По оценке главкома, в рамках похода головного корабля проекта 885М "Казань" в Республику Куба, который состоялся в текущем году, были достигнуты высокие результаты выполнения задачи военного присутствия ВМФ в Мировом океане.

О лодках серии "Ясень"

В ведомстве напомнили, что на сегодняшний день уже четыре крейсера проектов "Ясень" и "Ясень-М" - "Северодвинск", "Казань", "Новосибирск" и "Красноярск" служат в составе ВМФ России. Еще четыре подводные лодки проекта "Ясень-М" находятся на разных этапах строительства.

Атомоходы модернизированного проекта 885М являются воплощением уникальных новейших российских разработок в области военного вооружения, морского оружия, технических и радиоэлектронных комплексов, главных энергетических установок. Изменения и технические решения, внедренные в проект "Ясень-М", касаются элементной базы комплексов, модернизированного оборудования и материалов, производимых российскими предприятиями. В строительстве подлодок задействовано более 400 организаций по всей России. Корабль успешно прошел все этапы испытаний.