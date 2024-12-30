ВМФ получит атомоходы "Пермь", "Ульяновск", "Воронеж" и "Владивосток"

АПЛ К-561 «Казань» проекта 885М «Ясень-М» к месту постоянного базирования в губе Нерпичья в Мурманской области.

Это четыре подлодки модернизированного проекта 885М (шифр "Ясень-М")

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Военно-морской флот РФ пополнится четырьмя многоцелевыми атомными подводными лодками модернизированного проекта 885М (шифр "Ясень-М") "Пермь", "Ульяновск", "Воронеж" и "Владивосток". Об этом заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев в ходе церемонии приема в состав флота атомохода "Архангельск".

"Строительство серии подводных лодок этого проекта будет продолжено. В ближайшей перспективе Военно-морской флот пополнится четырьмя многоцелевыми атомными подводными лодками "Пермь", "Ульяновск", "Воронеж" и "Владивосток", - сказал адмирал Моисеев, слова которого приводят в ведомстве.

Главком ВМФ отметил, что атомный подводный крейсер "Архангельск" является носителем всех типов морского ракетного оружия, способного эффективно поражать как морские, так и береговые цели. "Это позволяет подводным лодкам класса "Ясень-М" оставаться эффективным и перспективным оружием. Благодаря этому они в мирное время вносят свой неоценимый вклад в поддержание глобальной и региональной безопасности", - подчеркнул Моисеев.