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Интерфакс-АВН

Перспективные направления развития фотоники представили учёные "Швабе" на международной конференции в Санкт-Петербурге

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Учёные холдинга "Швабе" поделились последними достижениями в области прикладной оптики на Международной конференции "Прикладная оптика - 2024", которая прошла в Санкт-Петербурге, сообщила в пятницу пресс-служба компании.

"Специалисты предприятий холдинга "Швабе" госкорпорации "Ростех" на XVI Международной конференции "Прикладная оптика - 2024" представили свыше 30 докладов. Они были посвящены перспективным направлениям развития фотоники, а также созданию оптических материалов для оптических и оптико-электронных устройств на их основе", - сказано в сообщении.

В частности, специалисты Лыткаринского завода оптического стекла рассказали о работе предприятия в области создания крупногабаритных зеркал наземного и космического базирования. В том числе речь шла о способах обработки асферических зеркал, отличающихся сложной геометрией. Оптическая продукция завода успешно используется в мощнейших телескопах по всему миру, информирует пресс-служба.

Представитель НИИ "Полюс" им. М.Ф.Стельмаха сделала доклад о создании многослойных оксидных интерференционных оптических покрытий для высоко отражающих лазерных зеркал, которые применяются в составе интерференционных измерительных приборов высокоточной оптики.

"Усовершенствованный метод химико-механической финишной доводки поверхностей является оптимальным методом подготовки подложек для лазерных зеркал и может применяться для изготовления оптических поверхностей высокоточной оптики", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что ряд работ, представленных на конференции, были посвящены перспективным направлениям.

"Например, в докладе НПО ГОИ им. С.И.Вавилова обсуждалось применение квантовых точек. За счёт изменения размера и других характеристик таких точек можно управлять свойствами материалов и получать новые элементы для оптоэлектроники и нелинейной оптики", - сказано в сообщении.

Специалисты НПО "Государственный институт прикладной оптики" проинформировали коллег об имитаторах астрономических источников излучения и фона, устройствах имитации фоно-целевой обстановки, а также ультрафиолетовом спектрокомпараторе.

"Имитаторы астрономических источников излучения и фона необходимы для моделирования на Земле условий космического пространства. С их помощью тестируются навигационные системы. Устройства имитации фоно-целевой обстановки применяются для лабораторных испытаний авиационных оптико-электронных систем и позволяют имитировать объекты различных размеров с требуемой детальностью на различном фоне. Спектрокомпараторы используют для калибровки по физическим величинам источников излучения, применяющихся при настройке и эксплуатации оптико-электронных приборов", - говорится в сообщении.

В рамках конференции научное сообщество также ознакомилось с результатами работы специалистов Оптико-механического конструкторского бюро "Астрон" и Московского завода "САПФИР".

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