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ЦАМТО

Вьетнам близок к достижению соглашения по закупке КР "БраМос"

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Противокорабельная сверхзвуковая ракета BrahMos
Противокорабельная сверхзвуковая ракета BrahMos.
Источник изображения: © Руслан Шамуков/ ТАСС

ЦАМТО, 27 декабря. Минобороны Вьетнама утвердило технические и коммерческие требования к покупке ракетных систем "БраМос" (BrahMos) компании Brahmos Aerospace.

Как сообщает Defence Security Asia, в соответствии с установленными процедурами эти документы были переданы Индии. В настоящее время ведутся переговоры о деталях контракта: графике поставок, ценах и условиях оплаты. Подписание договора запланировано на ближайшие месяцы. Поставщиком систем выступит компания Brahmos Aerospace.

Системы "БраМос" будут поставляться в различных модификациях, в том числе для Сухопутных войск и Военно-морских сил Вьетнама. Общая стоимость проекта оценивается в (700 млн. долл.).

Напомним, что в июне прошлого года издание Zee Business со ссылкой на свои источники сообщало, что Вьетнам, как ожидается, разместит заказ на покупку от трех до пяти противокорабельных ракетных комплексов берегового базирования "БраМос". С учетом того, что каждая батарея состоит из нескольких пусковых установок и, по прогнозам, оценивается примерно в 125 млн. долл. (прим.ЦАМТО: видимо за основу взят контракт с Филиппинами), потенциальная сумма сделки оценивалась в сумму от 375 до 625 млн. долл., в зависимости от количества БРК, которые Вьетнам намеревается приобрести.

В 2016 году Индия предложила Вьетнаму кредитную линию в размере 500 млн. долл. на закупку вооружений, включая поставку новых патрульных кораблей и переоборудование двух устаревших сторожевых кораблей проекта 159 типа СКР-1 современным противолодочным оборудованием. Корабли должны получить новую гидролокационную систему, торпедные пусковые установки и современную систему управления огнем. Наряду с поставкой сверхзвуковых крылатых ракет "БраМос" также велись переговоры о поставке разработанной Индией высокоскоростной тяжелой торпеды "Варунастра".

Сверхзвуковая двухступенчатая крылатая ракета "БраМос" разработана СП BrahMos Aerospace, сформированным DRDO и АО "Военно-промышленный консорциум "НПО машиностроения". Различные версии ракеты состоят на вооружении всех трех видов ВС Индии: ВВС, ВМС и СВ. ПКР способна развивать скорость до 3М, нести боевую часть массой 200-300 кг и поражать цели на дальностях до 290 км.

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Страны
Вьетнам
Индия
Филиппины
Продукция
PJ-10 Brahmos
Компании
BrahMos Aerospace
DRDO
НПО машиностроения
Разное
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