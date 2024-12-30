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ЦАМТО

ВС Буркина-Фасо получили третью за год крупную партию вооружений китайского производства

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Колесный БТР VN22
Колесный БТР VN22.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 27 декабря. ВС Буркина-Фасо в ходе состоявшейся 24 декабря церемонии получили крупную партию бронированной и другой техники китайского производства, в основном группы NORNICO (China North Industries Group Corporation Limited).

Фотоматериалами с поставленной техникой поделился в соцсетях президент Буркина-Фасо капитан Ибрагим Траоре.

Судя по изображениям, ВС Буркина-Фасо получили около 50 бронемашин класса MRAP Norinco CS/VP14, около 30 колесных боевых бронированных машин Norinco VN22 6x6, около 10 бронетранспортеров Dajiang CS/VN9 6x6, около 90 грузовых автомобилей Shacman H3000 6x4 и около 45 тягачей Shacman H3000S 6x4.

Это не первая поставка китайской техники в этом году. Аналогичная церемония прошла 15 января 2024 года. Тогда ВС Буркина-Фасо получили не менее шести 105-мм боевых машин с тяжелым вооружением WMA301 с командирской машиной на базе WZ551 и восемь 81-мм самоходных минометов CS/SM1 корпорации NORINCO. Кроме того, демонстрировались 60-мм минометы WW90 и боеприпасы для них, а также выстрелы для РПГ-7.

В ходе церемонии, состоявшейся 6 июня, Вооруженные силы Буркина-Фасо получили боевые бронированные машины, вооружение, боеприпасы, экскаваторы и грузовики. В телерепортаже с мероприятия можно было идентифицировать, что было получено около 50 бронемашин CS/VP14, около 40 бронемашин VP11 класса MRAP, 17 экскаваторов Caterpillar и другое оборудование.

Во время церемонии в январе министр обороны Буркина-Фасо бригадный генерал Кассум Кулибали заявил, что переданная техника представляет собой лишь очередную поставку, которая составляет около 18-20% от общего объема. Планируется поставить еще четыре партии техники и вооружения в соответствии со стратегическим планом оснащения ВС Буркина-Фасо, о котором И.Траоре объявил 31 декабря 2023 года.

Посетивший 4-5 июня Буркина-Фасо министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом И.Траоре заявил, что Россия развивает военное сотрудничество с Буркина-Фасо и, помимо прочих направлений, будет дополнительно поставлять продукцию военного назначения, которая обеспечит обороноспособность страны и возможность подавления остатков террористических группировок.

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Продукция
РПГ-7
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