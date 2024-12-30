Войти
ТАСС

"Калашников": система управления ПТРК "Конкурс-М" прошла испытания

54
0
0
Ракета 9М113М комплекса "Конкурс-М"
Ракета 9М113М комплекса "Конкурс-М".
Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Комплект позволяет военнослужащим выполнять поиск и поражать цели из укрытия, находясь на достаточном удалении от пусковой установки

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Комплект дистанционного управления противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) "Конкурс-М", позволяющий обезопасить расчеты от ответного огня, прошел испытания и готов к боевому использованию. Об этом сообщили в концерне "Калашников".

"Современное дистанционное управление ПТРК "Конкурс-М" испытано и готово к бою. ПАО "Кировский завод "Маяк" (концерн "Калашников") завершило цикл испытаний комплекта оборудования для дистанционного проводного управления пусковой установкой противотанкового ракетного комплекса "Конкурс-М", - сообщили в пресс-службе концерна.

О создании комплекта в интервью ТАСС впервые рассказал генеральный директор концерна "Калашникова" Алан Лушников. Система создана на основе опыта боевого использования ПТРК в зоне специальной военной операции (СВО), чтобы обезопасить расчет комплекса от огня противника. Комплект позволяет военнослужащим выполнять поиск и поражать вражеские цели из укрытия, находясь на достаточном удалении от пусковой установки.

Одно такое устройство позволяет оператору ПТРК поочередно управлять тремя пусковыми установками "Конкурс-М" в светлое время суток. Наибольшее удаление оператора от пусковых установок ПТРК составляет до 100 м, что достигается соединением четырех кабелей. Время перехода расчета в режим боевой работы с учетом монтажа навесного оборудования на пусковые установки не превышает 20 минут.

ПТРК 9К111-1М "Конкурс-М" - усовершенствованная версия советского комплекса 9К111 "Конкурс". Она создавалась с целью обеспечения возможности атаковать бронированные цели, оснащенные динамической защитой. В состав ПТРК входят пусковая установка стационарного типа базирования 9П135М-1, оснащенная оптической и инфракрасной системой прицеливания, и модернизированная ПТУР 9M113M калибра 135-мм. В ходе СВО "Конкурс" используется для поражения широкого спектра целей - от современных западных танков до хорошо укрепленных наземных объектов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
9М113
Фагот
Компании
Кировский завод
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.12 22:47
  • 21
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 29.12 22:24
  • 6779
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.12 17:28
  • 1398
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.12 15:59
  • 3
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 29.12 05:33
  • 1
США планируют построить 64 стратегических бомбардировщика шестого поколения к 2032 году - СМИ
  • 29.12 02:57
  • 1
Ответ на "Сравниваем российский арсенал тактического ядерного оружия с американским (Newsweek, США)"
  • 28.12 11:38
  • 2
"Бомж-ракеты" угрожают России. Создала ли Украина оружие, способное атаковать Москву?
  • 28.12 00:07
  • 0
О "корабельном наследстве" ВМФ СССР (только надводные корабли)
  • 27.12 13:25
  • 8568
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.12 09:39
  • 2
Ответ на "Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин"
  • 27.12 09:26
  • 27
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 26.12 21:27
  • 0
О торпедах и пр. - хотя это не о "Ясенях", но близко к теме.
  • 26.12 21:25
  • 0
Ответ на "ВСУ охотятся на российские танки Т-90М "Прорыв" в зоне СВО"
  • 26.12 20:19
  • 1
В "Оборонлогистике" заявили, что в отношении судна Ursa Major был совершен теракт
  • 26.12 19:55
  • 1
На форуме War Thunder появилась секретная информация об истребителе НАТО — опять