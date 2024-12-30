"Калашников": система управления ПТРК "Конкурс-М" прошла испытания

Комплект позволяет военнослужащим выполнять поиск и поражать цели из укрытия, находясь на достаточном удалении от пусковой установки

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Комплект дистанционного управления противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) "Конкурс-М", позволяющий обезопасить расчеты от ответного огня, прошел испытания и готов к боевому использованию. Об этом сообщили в концерне "Калашников".

"Современное дистанционное управление ПТРК "Конкурс-М" испытано и готово к бою. ПАО "Кировский завод "Маяк" (концерн "Калашников") завершило цикл испытаний комплекта оборудования для дистанционного проводного управления пусковой установкой противотанкового ракетного комплекса "Конкурс-М", - сообщили в пресс-службе концерна.

О создании комплекта в интервью ТАСС впервые рассказал генеральный директор концерна "Калашникова" Алан Лушников. Система создана на основе опыта боевого использования ПТРК в зоне специальной военной операции (СВО), чтобы обезопасить расчет комплекса от огня противника. Комплект позволяет военнослужащим выполнять поиск и поражать вражеские цели из укрытия, находясь на достаточном удалении от пусковой установки.

Одно такое устройство позволяет оператору ПТРК поочередно управлять тремя пусковыми установками "Конкурс-М" в светлое время суток. Наибольшее удаление оператора от пусковых установок ПТРК составляет до 100 м, что достигается соединением четырех кабелей. Время перехода расчета в режим боевой работы с учетом монтажа навесного оборудования на пусковые установки не превышает 20 минут.

ПТРК 9К111-1М "Конкурс-М" - усовершенствованная версия советского комплекса 9К111 "Конкурс". Она создавалась с целью обеспечения возможности атаковать бронированные цели, оснащенные динамической защитой. В состав ПТРК входят пусковая установка стационарного типа базирования 9П135М-1, оснащенная оптической и инфракрасной системой прицеливания, и модернизированная ПТУР 9M113M калибра 135-мм. В ходе СВО "Конкурс" используется для поражения широкого спектра целей - от современных западных танков до хорошо укрепленных наземных объектов.