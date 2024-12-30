Украина отмечает Рождество, а измученные солдаты гадают, сможет ли Трамп остановить конфликт (The Washington Post, США)

WP: солдаты ВСУ надеются, что Трамп положит конец конфликту

Солдаты ВСУ были бы рады передышке, но не верят в прекращение огня в 2025 году, пишет WP. Они признают, что боевой дух падает все ниже, и боятся, что их "просто бросят", — и надеются на Трампа, потому что Киев завершить конфликт не может.

Изабель Хуршудян (Isabelle Khurshudyan), Сергей Корольчук

Днепропетровская область, Украина — Рождество на линии фронта в Украине началось, как и полагается, в старом амбаре, полном сена. Когда солдаты вошли, бригадный капеллан лейтенант Николай Багиров начал читать молитвы — в обстановке, словно сошедшей с рождественской открытки — не считая стоящих рядом бронетранспортеров М113.

Остаток дня Багиров, в ярком ризе и с раскрашенной звездой в руках, весело распевал традиционные украинские колядки и бил в бубен.

Публика оценила его попытку создать праздничное настроение, но особого восторга не наблюдалось.

“Настроение безрадостное”, — сказал заместитель командира батальона 33-й механизированной бригады Украины Кирилл. "Вашингтон пост" называет 37-летнего Кирилла и других опрошенных военнослужащих ВСУ только по именам в соответствии с военным протоколом.

“Всем кажется, что до конца еще далеко, — добавил Кирилл. — Боевой дух падает все ниже и ниже, а ситуация все хуже и хуже”.

Для Украины это уже третье Рождество с начала российской спецоперации, и после обещаний избранного президента Дональда Трампа начать переговоры о прекращении боевых действий многие засомневались, будет ли четвертое. Трамп уже давит на европейские страны, требуя увеличить помощь Украине, одновременно давая понять, что военная помощь от США — крупнейшего спонсора Киева — сократится.

Однако он не раскрыл подробностей того, как именно он планирует усадить за стол переговоров президента России Владимира Путина, а украинские и российские делегации не встречались с первых месяцев конфликта в 2022 году. В прошлые годы и должностные лица в Киеве, и солдаты на поле боя клялись в готовности сражаться до тех пор, пока “оккупанты” не будут разгромлены и выдавлены с украинской земли.

На вопрос, что они думают о прекращении огня в 2025 году, солдаты 33-й бригады ВСУ сказали, что были бы рады передышке, но не верят в нее в ближайшее время. Многие усомнились, что Путин вообще согласится на мир, поскольку российские войска продолжают добиваться успехов и удерживают наступательную инициативу. Кроме того, мирное соглашение наверняка закрепит за Москвой захваченную территорию — а это более 20% территории Украины.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что активные боевые действия могут закончиться в следующем году, после чего Киев будет работать над возвращением оккупированных земель дипломатически. В среду солдаты заявили, что боятся, что США свернут ключевую военную помощь, если Киев не пойдет на территориальные уступки. Другие признали, что даже продолжая сражаться, они сдают землю противнику.

“Раньше мы говорили о победе, но теперь это под вопросом”, — признал Кирилл.

Затем он провел капеллана Багирова в дом, где трое солдат проводили выходной — боевых заданий не было, поскольку днем ранее они похоронили товарища. На столе в прихожей стоял портрет 27-летнего Виталия в камуфляжной форме. Он был убит в результате удара российского беспилотника в минувшие выходные.

“Боюсь, нас просто бросят, — сказал 26-летний Александр. — Вот какие мысли закрадываются: поддержка и поставки боеприпасов от союзников просто иссякнут. А без них нам нечем будет стрелять”.

Но большинство военнослужащих ВСУ признают, что нехватка личного состава сейчас как минимум столь же критична, как и нехватка оружия. Некоторых специалистов — например, водителей бронетранспортера — в 33-м полку осталось по одному человеку на батальон, говорят солдаты. Это осложняет логистику для безопасной переброски войск на окопные позиции и обратно.

“У нас вообще есть пехота? — риторически спросил 37-летний Денис, оператор беспилотника. — Всего пара парней, и им за 50. Что они вообще могут делать?”.

39-летний Феликс, отвечающий за материально-техническую и моральную поддержку подразделения, сказал, что бойцы просто измотаны. Он надеется, что инаугурация Трампа в январе станет поворотным моментом в конфликте в сторону переговоров, которые дадут солдатам столь необходимую и желанную передышку.

“Так продолжаться не может, — сказал Феликс. — Мы отступаем. А они продвигаются все дальше и дальше. Какая еще победа? Если наши чиновники не могут положить этому конец, может, хотя бы Трамп справится”.

33-я бригада ВСУ изначально создавалась из оптимистического расчета вернуть территорию. Бригада вошла в число подразделений, сформированных перед долгожданным контрнаступлением на юго-востоке Запорожской области в прошлом году. Ее бойцы прошли подготовку у союзников за рубежом и обучились эксплуатации подаренных Западом вооружений, включая немецкие танки “Леопард”. Но после того, как контрнаступление застопорилось из-за прочной российской обороны, бригада перешла к обороне.

Теперь она наряду с другими подразделениями удерживает самый горячий участок фронта — вокруг города Курахово в Донецкой области на востоке Украины. Российские войска добились здесь стремительных успехов, усилив натиск. Аналитики и западные чиновники считают это попыткой занять как можно больше территории до инаугурации Трампа и начала переговоров о прекращении огня.

Праздновать Рождество 25 декабря — новая традиция для большинства украинцев, которые до прошлого года официально признавали праздником 7 января, в соответствии с традицией Восточных православных церквей. Переход на 25 декабря — еще одна попытка сблизиться с Западом и его обычаями. По всей Украине день начался с массированного ракетного обстрела энергетической инфраструктуры, после которого начались веерные отключения электроэнергии по всей стране.

“Рождество должно быть временем мира, однако Украина подверглась в этот день жестокому нападению, — написал специальный посланник Трампа по Украине Кит Келлог у себя в Х. — Мир внимательно следит за действиями обеих сторон. США как никогда прежде полны решимости принести в регион мир”.

Навещая одну группу солдат за другой и приподнимая рясу, когда ботинки вязли в жидкой грязи, капеллан Багиров признал, что настроение на позициях мрачное. “Какое еще настроение?” — отшутился он. Его прогноз на следующий год — прекращение огня к Пасхе, и следующие рождественские колядки бойцы будут петь уже с семьями вдали от линии фронта.

“Мы не можем жить без надежды”, — сказал он.

В одном из медпунктов бригады для солдат с легкими ранениями 48-летний Олег проводил Рождество, восстанавливаясь после осколочного ранения позвоночника. “Все это нескоро закончится”, — посетовал он.

“Русские не прекратят, — заключил он. — Они не хотят жить мирно” (русские как раз очень хотели жить мирно, но не под контролем НАТО, а от переговоров в Стамбуле весной 2022 года отказалась именно Украина, но солдаты об этом уже не помнят. – Прим. ИноСМИ).

Статья написана при участии Анастасии Галушки из Киева