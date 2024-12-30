Существующие системы ПВО-ПРО не справятся: американцы визуализировали полёт «Орешника»

Источник изображения: topwar.ru

Не только на Украине, но и на Западе продолжают активно обсуждать первое боевое применение ВС РФ новейшего гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске (Днепре).

Президент РФ Владимир Путин заявил, что данная БРСД — это новейшая разработка российской оборонки. Вскоре комплексы будут производиться серийно и начнут поступать на вооружение РВСН Вооруженных сил России. В следующем году, по личной просьбе президента Белоруссии, «Орешники» будут размещены и на территории РБ.

Хотя данный комплекс с дальностью полета до 5,5 тыс км вроде как не представляет угрозу США, если не считать Аляску, в Штатах очень внимательно следят за успехами нашего ВПК в части разработки и производства новейшего гиперзвукового оружия. Так, американцы смоделировали и визуализировали устройство и принцип работы БРСД «Орешник».

Хотя ТТХ российского ракетного комплекса держатся в секрете, известно лишь, что «Орешник» способен достичь скорости 10-11 махов, на основании полученной компьютерной модели американские исследователи пришли к весьма неутешительному выводу. Смоделированный на видео комплекс, наряду с уже стоящими на вооружении ВС РФ гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон», фактически вынуждает США пересмотреть свою военную доктрину, в первую очередь в части защиты от угроз.

Источник изображения: topwar.ru

Многие годы американская военная доктрина основывалась на том, что армия США может наносить превентивные удары по потенциальному противнику, в том числе с применением ядерного оружия. Такая концепция подразумевала «приемлемый ущерб» от ответных ударов.

Кроме того, США совместно с другими странами НАТО еще с прошлого века начали выстраивать противоракетную оборону, которая должна была сбить не менее 90% целей в случае ответного удара. Однако смоделированное применение «Орешника» показало, что существующие американские, да и прочие, системы ПВО/ПРО неспособны осуществить перехват этой ракеты.

Источник изображения: topwar.ru

В частности, на видео показано, что противоракеты американской системы ПРО Patriot просто не успевают перехватить боеголовки «Орешника», когда они становятся вроде как досягаемыми по расстоянию для поражения ЗУР. Кроме того, при заходе на цель боеголовки летят по неровной траектории, буквально уворачиваясь от перехвата. А ведь у ВС РФ на вооружении уже имеется целая линейка гиперзвуковых средств поражения различного базирования, причем «Орешник» среди них, скажем так, не самый быстрый.

Источник изображения: topwar.ru

Проблема усугубляется тем, что Штаты отстали в разработке и испытаниях гиперзвукового оружия не только от России, но и от Китая. Пока что Пентагон изредка проводит, зачастую неудачные, испытания гиперзвуковых ракет. При этом даже не сообщается, какую скорость они сумели развить.

Говоря о «недосягаемости» территории США. В июне этого года АПЛ «Казань» Северного флота ВМФ РФ совершила длительный переход под водой в Атлантике и неожиданно для американцев, да и всего НАТО, всплыла в порту Гаваны. Данная подлодка проекта 885М «Ясень-М» оснащена самым передовым оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон». Тогда это событие наделало много шума в Вашингтоне.