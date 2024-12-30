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Интерфакс-АВН

Пекин вводит санкции против семи компаний США за поддержку властей Тайваня в военной сфере

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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Пекин. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Власти КНР приняли решение применить санкции против семи американских компаний в связи с продажей вооружений и оказанием помощи в военной области властям Тайваня, сообщает в пятницу издание Global Times.

"Китай решил применить контрмеры против семи компаний", - информирует издание.

В санкционные списки включены Insitu, Inc., Hudson Technologies Co., Saronic Technologies, Inc.; Raytheon Canada и Raytheon Australia - подразделения военно-промышленной компании Raytheon, а также Aerkomm Inc. и Oceaneering International, Inc и их руководители высшего звена. Все имущество этих структур и лиц в юрисдикции КНР замораживается, а организациям и частным лицам в Китае запрещено ввести дела с фигурантами санкционных списков. Меры вступают в силу 27 декабря.

Global Times отмечает, что продажа США оружия Тайбэю нарушает принцип "одного Китая". Кроме того, отмечает издание, ряд положений принятого в США оборонного бюджета на 2025 финансовый год содержат "негативные разделы в отношении Китая".

На прошлой неделе Китай заявил протест Соединённым Штатам в связи с решением президента страны Джо Байдена оказать военную помощь Тайваню. До этого стало известно, что Байден дал указание госсекретарю Энтони Блинкену выделить Тайваню за счет запасов министерства обороны $571,3 млн на оборонные товары и услуги, а также на военное образование и подготовку кадров.

В 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику. При этом в ряде крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

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Китай
США
Тайвань
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Raytheon
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