Saab поставит ВС Швеции ракетные комплексы береговой обороны

ЦАМТО, 27 декабря. Шведская компания Saab объявила о подписании с Агентством по МТО ВС Швеции (FMV) контракта на проведение модернизации противокорабельных ракетных систем береговой обороны.

Общая стоимость заказа составляет 800 млн. шведских крон. Планируется, что поставки начнутся в 2026 году.

Контракт включает поставку противокорабельных ракет RBS-15 Mk.3 компании Saab, интегрированных с пусковым модулем, размещенным на грузовом шасси.

В настоящее время на вооружении ВС Швеции состоит предыдущая версия RBS-15 – RBS-15 Mk.2. Противокорабельные ракетные системы береговой обороны были вновь введены в боевой состав Вооруженных сил Швеции в 2016 году и теперь будут дополнены ПКР RBS-15 Mk.3, размещенными на новых пусковых платформах.

Как заявил руководитель подразделения Saab Dynamics Герген Йоханссон, возможности ВС Швеция существенно возрастут после поставки отличающейся большей дальностью поражения противокорабельной ракеты с усовершенствованной головкой самонаведения и более тяжелой боевой частью. RBS-15 специально разработана для применения в сложной обстановке и погодных условиях Балтийского моря.

Как сообщал ЦАМТО, разработанная компанией Saab Bofors Dynamics ракета RBS-15 Mk.3 массой 635 кг (800 кг со стартовым ускорителем) предназначена для поражения надводных и наземных целей в сложных погодных условиях на дальностях более 200 км. ПКР оснащена новым турбореактивным двигателем Microturbo TRI 60-5 тягой 4,4 кН, способна развивать скорость 0,9M.

Носителями ПКР могут стать ракетные катера, корветы, фрегаты, а также стационарные и мобильные комплексы береговой обороны.

Система разработана и производится Saab совместно с ее немецким партнером Diehl Defence.