Войти
ЦАМТО

Saab поставит ВС Швеции ракетные комплексы береговой обороны

51
0
0
RBS 15 Mk 3
Изображение пуска противокорабельной ракеты Saab RBS 15 Mk 3 cо шведского корвета типа Visby.
Источник изображения: Saab AB

ЦАМТО, 27 декабря. Шведская компания Saab объявила о подписании с Агентством по МТО ВС Швеции (FMV) контракта на проведение модернизации противокорабельных ракетных систем береговой обороны.

Общая стоимость заказа составляет 800 млн. шведских крон. Планируется, что поставки начнутся в 2026 году.

Контракт включает поставку противокорабельных ракет RBS-15 Mk.3 компании Saab, интегрированных с пусковым модулем, размещенным на грузовом шасси.

В настоящее время на вооружении ВС Швеции состоит предыдущая версия RBS-15 – RBS-15 Mk.2. Противокорабельные ракетные системы береговой обороны были вновь введены в боевой состав Вооруженных сил Швеции в 2016 году и теперь будут дополнены ПКР RBS-15 Mk.3, размещенными на новых пусковых платформах.

Как заявил руководитель подразделения Saab Dynamics Герген Йоханссон, возможности ВС Швеция существенно возрастут после поставки отличающейся большей дальностью поражения противокорабельной ракеты с усовершенствованной головкой самонаведения и более тяжелой боевой частью. RBS-15 специально разработана для применения в сложной обстановке и погодных условиях Балтийского моря.

Как сообщал ЦАМТО, разработанная компанией Saab Bofors Dynamics ракета RBS-15 Mk.3 массой 635 кг (800 кг со стартовым ускорителем) предназначена для поражения надводных и наземных целей в сложных погодных условиях на дальностях более 200 км. ПКР оснащена новым турбореактивным двигателем Microturbo TRI 60-5 тягой 4,4 кН, способна развивать скорость 0,9M.

Носителями ПКР могут стать ракетные катера, корветы, фрегаты, а также стационарные и мобильные комплексы береговой обороны.

Система разработана и производится Saab совместно с ее немецким партнером Diehl Defence.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Швеция
Продукция
RBS-15
Компании
Safran
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.12 22:47
  • 21
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 29.12 22:24
  • 6779
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.12 17:28
  • 1398
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.12 15:59
  • 3
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 29.12 05:33
  • 1
США планируют построить 64 стратегических бомбардировщика шестого поколения к 2032 году - СМИ
  • 29.12 02:57
  • 1
Ответ на "Сравниваем российский арсенал тактического ядерного оружия с американским (Newsweek, США)"
  • 28.12 11:38
  • 2
"Бомж-ракеты" угрожают России. Создала ли Украина оружие, способное атаковать Москву?
  • 28.12 00:07
  • 0
О "корабельном наследстве" ВМФ СССР (только надводные корабли)
  • 27.12 13:25
  • 8568
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.12 09:39
  • 2
Ответ на "Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин"
  • 27.12 09:26
  • 27
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 26.12 21:27
  • 0
О торпедах и пр. - хотя это не о "Ясенях", но близко к теме.
  • 26.12 21:25
  • 0
Ответ на "ВСУ охотятся на российские танки Т-90М "Прорыв" в зоне СВО"
  • 26.12 20:19
  • 1
В "Оборонлогистике" заявили, что в отношении судна Ursa Major был совершен теракт
  • 26.12 19:55
  • 1
На форуме War Thunder появилась секретная информация об истребителе НАТО — опять