Итоги 2024 года: главные события в военной сфере

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Главным событием года в военной сфере по-прежнему остается специальная военная операция на Украине, в которой доминируют российские Вооруженные силы, демонстрируя превосходство на поле боя над ВСУ, несмотря на масштабную военную поддержку Киева Западом и разрешенные США удары вглубь России дальнобойным оружием. В ряду главных событий года можно назвать и испытание в боевых условиях ракетной системы средней дальности "Орешник".

Успешное наступление российских войск в Донбассе

Вооруженные силы РФ прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения. Сначала СВО освобождены 200 населенных пунктов. Только в 2024 году освобождены 4,5 тысячи квадратных километров. Скорость продвижения российских военнослужащих в настоящее время составляет порядка 30 квадратных километров за сутки.

Среди крупных населенных пунктов в 2024 году освобождены Авдеевка, Угледар, Зализное, Новогродовка, Красногоровка и Украинск. Сейчас противник контролирует менее 1% территории Луганской Народной Республики и 25-30% Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

В настоящее время идут активные бои за Курахово и Часов Яр в ДНР, идет продвижение в Харьковской области. Так, Вооруженные силы России взяли под контроль микрорайон "Северный" в Часовом Яре Донецкой Народной Республики. Кроме того, штурмовые отряда российской армии выдавливают противника из Курахово. Под контролем ВСУ остается лишь северо-запад города.

Курахово имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

Кроме прочего, в зоне специальной военной операции широкое распространение получили "мангалы" (защитная конструкция на броне – ред.), которые приваривают к корпусу бронетехники: танкам, боевым машинам пехоты и т.д. Делается это для того, чтобы минимизировать вероятность попадания ударных дронов и дронов-камикадзе по машине.

В подразделениях группировок войск не редко встречаются и "царь-мангалы", на которых установлены цепи спереди, сзади, решётки, также устанавливаются РЭБ, противоминный колейный трал. Комбинация "мангала" и системы РЭБ заметно снижает уязвимость танка, БМП и БТР к атакам дронов-камикадзе. Вместе с тем, например, на самоходные артиллерийские орудия и другую бронетехнику на предприятии-производителе или в ремонтной части может устанавливаться комплект дополнительной защиты (КДЗ).

КДЗ представляет собой набор из броневых экранов и решеток, предохраняющий от поражения кумулятивными боеприпасами противника. Данный комплекс – не самоделка, выполненная в полевых условиях (что не редкость в зоне боевых действий), а заводского изготовления, по чертежам разработчика боевой машины. КДЗ сделан на основе тех же принципов, что и у основных боевых танков в арсенале российской армии – Т-62М, Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90А/М.

Вторжение ВСУ на территорию Курской области

В ответ на успехи России киевский режим в начале августа предпринял "курскую авантюру", террористическую атаку на территорию Курской области. Как подчеркнул начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов, целью этой провокации является информационный эффект, направленный на западных спонсоров. Киев рассчитывал на оттягивание резервов российских войск с Донбасса, но этого не произошло.

В связи с вторжением украинских войск в курское приграничье на территории Курской, а также Белгородской и Брянской областей для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

Продвижение противника было оперативно остановлено. Авиация и артиллерия ежедневно наносят удары и ведут огонь по мобильным группам ВСУ и иностранных наемников, пресекая попытки прорыва вглубь российской территории. В настоящее время уничтожение и выдавливание вооруженных формирований и иностранных наемников из занятых населенных пунктов продолжается силами группировки войск "Север".

Ежедневно российские войска наносят поражение в среднем порядка 15 украинским бригадам в приграничных районах Курской области. Оперативно-тактическая и армейские авиация наносят удары по резервам ВСУ, расположенным в Сумской области.

По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 43 тысяч человек, свыше 1800 танков и бронированных машин, более 350 артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня.

Среди тех, кто выбивает противника с территории Курской области, находятся воины-гвардейцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, 76-й десантно-штурмовой и 106-й воздушно-десантной дивизий ВДВ, а также военнослужащие мотострелковых соединений.

Кроме того, все преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, тщательно документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ.

Успешное испытание ракетной системы "Орешник"

Двадцать первого ноября впервые в боевых условиях была успешно испытана баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины в Днепропетровске достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения.

Испытания в боевых условиях ракетной системы средней дальности "Орешник" ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, а именно на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ не исключил, что подобные "Орешнику" ракетные системы могут появиться у других стран: но это будет завтра или через год, важно, что у РФ она есть сегодня.

Президент РФ также отмечал, что ключевой целью совершенствования этого оружия является поиск баланса между дальностью и мощностью поражения цели.

Что касается ударных возможностей, то, если в одном ударе использовать несколько комплексов, то по силе он будет сопоставим с применением ядерного оружия, но поскольку оно не оснащено ядерным ударным устройством, то не заражает окружающую среду.

Максимальная дистанция поражения новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник" - 5,5 тысячи километров. Максимальная скорость полета 10 махов - 12380 километров в час. Боевая часть - примерно 1,5 тонны.

Боевые блоки или поражающие элементы ракеты разогреваются до температуры 4 тысячи градусов, что сопоставимо с температурой на поверхности солнца.

Один из ведущих российских военных аналитиков, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко дал свою оценку удару "Орешником", в которой подчеркнул, что испытание ракеты стало важным военно-политическим сигналом для стран НАТО в Европе, военные заводы которых может постичь такая же судьба, как объект в Днепропетровске.

По его мнению, это триумф российских технологий в области боевого твердотопливного ракетостроения, гиперзвука и средств управления.

Смена руководства Минобороны

В 2024 году в военном ведомстве произошло обновление руководства. На должность министра обороны России был назначен бывший первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Президент Владимир Путин своим указом уволил четырех заместителей министра обороны, работавших в ведомстве вместе с прежним министром Сергеем Шойгу, который 14 мая назначен секретарем Совета безопасности. Основная цель перестановок в Минобороны РФ – контроль за расходованием средств, выделяемых на оснащении армии и флота, закупки вооружения и военной техники.

Среди новых назначений - выходец из Минфина Леонид Горнин, который стал первым замминистра обороны, а также председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева и бывший первый заместитель управляющего делами президента РФ Павел Фрадков, а также бывший аудитор Счетной палаты Олег Савельев. Все они стали заместителями министра обороны.

Вместе с тем, еще до смены министра обороны РФ в апреле по обвинению в получении взятки в особо крупном размере был арестован заместитель министра обороны Тимур Иванов, который занимался вопросами управления имуществом, земельными ресурсами и строительства объектов для нужд Минобороны РФ. Как говорится в материалах, Иванов распределял денежные средства, полученные преступным путем, на банковские счета своих родителей, бывшей и нынешних жен, а также переоформлял имущество на близких. Чиновника обвиняют в получении взятки – 1,185 миллиарда рублей в период с 2018 по 2023 год.

В дальнейшем, после ареста Иванова, по разным обвинениям, связанным с мошенничеством, с получением взятки и с хищением средств был арестован еще ряд военачальников и высокопоставленных чиновников военного ведомства. Среди них – бывшие заместители министра оборона Павел Попов и Дмитрий Булгаков, бывший начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, начальник Главного управления связи ВС РФ - заместитель начальника Генштаба Вадим Шамарин и другие.

Обновленная ядерная доктрина РФ

Президент России подписал указ, утверждающий основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Новая редакция документа существенно расширяет категории государств и военных союзов, в отношении которых осуществляется ядерное сдерживание, включая страны, предоставляющие свою территорию для потенциальной агрессии.

Из основ госполитики России в области ядерного сдерживания следует, что сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов, а сама госполитика страны в данной области носит оборонительный характер.

Агрессия против России или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение, следует из основ госполитики России в области ядерного сдерживания.

Согласно документу, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или союзников оружия массового поражения. Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой.

Там же указывается, что агрессия любого государства из состава военной коалиции против России или ее союзников рассматривается как агрессия этой коалиции в целом. Ядерное оружие может быть применено в случае агрессии против России или Белоруссии с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу суверенитету.

Кроме того, ядерное оружие может быть применено: если поступает достоверная информация, что запущены баллистические ракеты, атакующие Россию или ее союзников; если оружие массового поражение применено в адрес российских объектов и военнослужащих, расположенных за пределами России; если противник воздействует на критически важные военные и гособъекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил; если поступает достоверная информация о массированном старте средств воздушно-космического нападения – например, авиации, крылатых ракет, беспилотников.

Вместе с тем, в документе отмечается, что Россия предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы, говорится об основах госполитики страны в области ядерного сдерживания.

Созданы два новых военных округа: Московский и Ленинградский

В рамках обеспечения строительства Вооруженных сил в соответствии с угрозами безопасности и в соответствии с указом президента РФ Западный военный округ был переформирован в два новых стратегических территориальных объединения ВС РФ - Московский и Ленинградский военные округа. В этой связи происходит поэтапное наращивание состава Вооруженных сил, их штатная численность увеличена до полутора миллиона военнослужащих.

Кроме того, как сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, в Сухопутных войсках в этом году сформированы две общевойсковые армии, армейский корпус и 16 соединений.

Для повышения возможностей системы воздушно-космической обороны Российской Федерации сформировано одно соединение Воздушно-космических сил. Завершается формирование первого полка, оснащенного зенитной ракетной системой С-500, способной решать задачи стратегической противоракетной обороны.

Формирование Московского и Ленинградского военных округов обусловлено в качестве ответа на расширение НАТО в направлении границ РФ (членами НАТО стали Финляндия и Швеция). Так, бывший министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что вступление в НАТО Швеции, усиление группировки альянса у границ России, а также проведение масштабных учений по отработке якобы готовящейся "российской агрессии", а также деятельность НАТО в Арктике, вынудили ВС РФ применять меры адекватного реагирования.

Территории, ранее входившие в стратегическое командование Северного флота, переданы в состав новообразованного Ленинградского военного округа. В рамках военно-административного деления РФ в Ленинградский военный округ вошли: Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Санкт-Петербург, а также Ненецкий автономный округ.

Кроме того, Московский военный округ возрожден в административных границах Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, а также города Москвы.

Формируется новый род войск: войска беспилотных систем

Министр обороны Андрей Белоусов предложил в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина сформировать новый род войск - войска беспилотных систем, так как роль таких средств в современной вооруженной борьбе очень высока.

Известно, что в начале спецоперации были проблемы с этим видом вооружений, а сейчас в войска ежедневно поступает несколько тысяч дронов. Но нужно все равно больше, и более качественных.

Президент РФ также заявлял на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения, что выпуск беспилотных систем в России в 2024 году будет увеличен практически в 10 раз - таким образом, их количество составит примерно 1,4 миллиона. Так, за 2023 год в Вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. При этом, в текущем году выпуск беспилотников увеличился практически в 10 раз.

Кроме того, Владимир Путин констатировал, что России нужно полностью закрыть потребности вооруженных сил в беспилотниках, для этого необходимо последовательно наращивать производство, повышать тактико-технические характеристики такой техники, модернизировать с учетом боевого опыта.

В свою очередь, Белоусов отметил, что силами народного ОПК с апреля в войска поставлено более 65 видов беспилотников и робототехники (31 вид БПЛА, включая три разведывательных, восемь наземных робототехнических комплексов, два вида средств радиоэлектронной разведки, 20 систем РЭБ, четыре вида безэкипажных катеров). Он дал высокую оценку новым механизмам ускоренного внедрения перспективных образцов вооружения и техники, разработанных народным ОПК в интересах Вооруженных сил РФ.

Глава военного ведомства отметил, что многие гражданские производители кратно увеличили объемы производства: по БПЛА и FPV-дронам – до 40 тысяч изделий в месяц, по системам РЭБ и РЭР – до 5 тысяч изделий в месяц. Всего закуплено более 100 тысяч изделий малых конструкторских бюро и гражданских производителей.

Подорван боевой потенциал ВСУ, потери за год составили 560 тысяч военных

Потери ВСУ в 2024 году превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, с начала СВО - почти миллион человек, сообщил Белоусов в ходе выступления на расширенном заседании коллегии военного ведомства. В частности, как отметил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, безвозвратные потери ВСУ с начала спецоперации превысили 365 тысяч человек.

Несмотря на то, что США и их союзники значительно увеличили объемы военной и военно-технической помощи Украине, российская ПВО в 2024 году сбила свыше 80 ракет Storm Shadow и Scalp, более 200 ATACMS, свыше 1600 снарядов HIMARS, больше 27 тысяч беспилотников. В 2024 году в зоне спецоперации уничтожено свыше 58 тысяч единиц различного вооружения и техники противника. В том числе 18 тысяч – иностранного производства.

Российским высокоточным оружием нанесен значительный урон военно-промышленному комплексу Украины и связанной с ним энергетической системе. Противником во многом утрачена возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы.

И это при том, что поставки продукции военного назначения Киеву осуществляют более 30 государств. Наиболее значительный вклад вносят США, Великобритания, Германия, Франция и Дания. Совокупная зарубежная финансовая помощь Украине составила около 350 миллиардов долларов, из них только на военные нужды – около 170 миллиардов долларов.

С февраля 2022 года Киеву переданы тысячи образцов вооружения и военной техники, а также значительное количество боеприпасов различных типов. Продолжается подготовка украинских военнослужащих по стандартам НАТО, обучение прошли свыше 165 тысяч человек.

Но, несмотря на всю эту поддержку, противник вынужден перейти к обороне и задействовать оставшиеся резервы. Укомплектованность его подразделений на переднем крае не превышает 45-50%. Такой успех – огромная заслуга наших солдат и офицеров объединенной группировки войск, командующих группировками войск и их органов военного управления, Генерального штаба.

Наращивание выпуска вооружений и военной техники

С учетом проходящей СВО в 2024 году выпущено по сравнению с 2022 годом танков больше в 7 раз, БМП и БТР в 3 раза, дронов в 23 раза, артбоеприпасов в 22 раза, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Он также поставил задачу обеспечить всей группировки войск в зоне специальной военной операции вооружением и техникой в необходимом объеме.

Срывов поставок особо востребованных видов боеприпасов, вооружения и техники – практически нет. Из 260 позиций всего по четырем продукция поставляется с задержками.

Однако для обеспечения в 2025 и 2026 годах устойчивости поставок вооружений, техники и боеприпасов планируется принять ряд дополнительных мер.

Так, до конца 2024 года Минобороны РФ должно заключить контракты на поставки в 2026 году всей номенклатуры вооружения, которая имеет цикл производства от 12 до 16 месяцев. По остальной номенклатуре планируется заключить контракты не позднее начала второго квартала 2024 года.

По словам Белоусова, в военном ведомстве завершается внедрение в рамках гособоронзаказа нового гибкого механизма закупки отдельных видов вооружения и техники. Это позволит сократить срок закупок до одной-двух недель вместо нескольких месяцев.

Отдельное внимание в связи с имеющимися угрозами ударов противника уделяется обеспечению защиты арсеналов и баз ГСМ в зоне досягаемости его средств поражения. В кратчайшие сроки уже были приняты первоочередные меры. В настоящее время, как заявил Белоусов, ликвидированы места открытого хранения, проведена маскировка, созданы мобильные огневые группы, налажена система взаимодействия с ПВО.

Вместе с тем, и в дальнейшем, учитывая регулярное воздействие противника, будут пересмотрены подходы к организации баз хранения и логистики. Так, глава военного ведомства отметил, что на смену крупным базам комплексного хранения должна прийти распределенная, эшелонированная сеть складов, которая повлечет за собой изменения в системе логистики и способах доставки военных грузов.

Активное применение дронов в СВО

Самым значимым прорывом в тактике действий подразделений в ходе СВО стало массовое применение беспилотных летательных аппаратов различного назначения. Дроны задействованы в огневом поражении противника, ведении разведки и радиоэлектронной борьбы. В настоящее время российские войска ежесуточно применяют более 3,5 тысячи беспилотников, и эта цифра постоянно растет.

Именно от беспилотных летательных аппаратов и расчетов БПЛА зависит исход тех или иных операций: сначала крылатые разведчики с неба ищут цели, затем наводят и корректируют артиллерию, передают координаты в штабы для работы оперативно-тактической авиации, затем фиксируют поражения объективным контролем, параллельно работают дроны-камикадзе различных классов.

Для подготовки расчетов БПЛА, развития приемов и способов применения беспилотников и внедрения новых вооружений специально был создан Центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон".

Кроме того, министр обороны РФ поставил задачу сосредоточить усилия на улучшении тактико-технических характеристик беспилотных летательных аппаратов – в части увеличения дальности их применения, автономности и помехозащищености.

Если говорить о наземных дронах, то эффективно показали себя в ходе боевых действий наземные робототехнические комплексы, которые осуществляют огневое поражение, разведку, минирование, подвоз боеприпасов и эвакуацию раненых. При этом, войсковые изобретатели постоянно улучшают характеристики БПЛА, средств связи и РЭБ.

Новейшие дроны типа Supercam S350, БПЛА SKAT 350M, "Ланцет", "Куб", а также БПЛА "Форпост-Р" и "Иноходец" самолетного типа и другие беспилотники хорошо себя показывают в ходе СВО.

Так, "глаза и уши" российской армии на СВО – это беспилотники-разведчики Supercam S350. Бойцы подчеркивают возможность этого высокотехнологичного БПЛА с лучшей в классе камерой высокого разрешения бесшумно вести воздушную разведку днем и ночью и его устойчивость к системам РЭБ противника, а также ремонтопригодность.

Помимо разведчиков, в зоне СВО эффективно применяются дроны-камикадзе, или барражирующие боеприпасы. Самый популярный из них – "Ланцет". Их используют для поражения орудий, танков, САУ, плавсредств, а также ПВО и связи противника на всей линии боевого соприкосновения. На счету "Ланцетов" - РСЗО M142 HIMARS, танки M1A1SA Abrams и Leopard 2A4, САУ PzH 2000 и AS-90, орудия М777 и множество других типов техники НАТО. В сети активно публикуют видео боевого применения этих дронов – число эпизодов уже насчитывает более 2500 тысяч.

В 2024 году было представлено три российских безэкипажных катера - "Визир", "Оркан", "БЭК-1000", а также автономный необитаемый аппарат "ММТ-300". Военно-промышленный холдинг KMZ сообщал о планах завершить до конца июля испытания и представить заказчику тяжелый многофункциональный возвращаемый морской дрон на базе "Визира". Его также планируется сделать ракетным.

Ожидается, что дрон будет многоразового использования. Такая задача поставлена перед холдингом заказчиком для доставки груза в нужный район, для разведки, проведения дежурства и в варианте огневой поддержки.

Создан также и многофункциональный безэкипажный катер "Водомерка", предназначенный для разведки и защиты кораблей ВМФ от морских дронов противника, причем этот катер – самый большой среди беспилотных катеров, его длина составляет 10 метров.

Развитие ВМФ РФ

Главным мероприятием подготовки Вооруженных сил в этом году стало стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024". На него были привлечены силы флотов и Каспийской флотилии, а также соединения и воинские части Воздушно-космических сил. В ходе учения на Дальнем Востоке силы Тихоокеанского флота действовали совместно с корабельными и авиационными группировками Народно-освободительной армии Китая.

Военно-Морской Флот России продемонстрировал готовность выполнить задачи по обеспечению защиты национальных интересов в важных районах Мирового океана, а также задачи региональной безопасности совместно с вооруженными силами дружественных государств.

В этом году подводные силы ВМФ пополнила дизель-электрическая подлодка проекта 677 "Кронштадт", построенная на "Адмиралтейских верфях". Ее строили по скорректированному проекту, опираясь на результаты опытной эксплуатации головного корабля - "Санкт-Петербурга". Корабль будет вооружен крылатыми ракетами "Калибр", новейшими радиолокационными, гидроакустическими, навигационными комплексами и системами.

Летом был спущен на воду корвет проекта 20385 "Проворный", строящийся для Тихоокеанского флота. Его планируется принять в состав ВМФ в 2026 году. Завершил заводские ходовые испытания головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550, предназначенный для охраны районов морской экономической деятельности и судоходства России в Арктике. В конце декабря был спущен на воду корабль того же проекта "Николай Зубов".

До конца 2024 года в состав ВМФ будет передана многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885 "Архангельск", построенная на ведущем стратегическом предприятии - заводе "Севмаш" в Северодвинске.

Военно-техническое сотрудничество

Несмотря на то, что приоритет по поставкам вооружения и военной техники в настоящее время сосредоточен на удовлетворении нужд специальной военной операции, Россия продолжает осуществлять плодотворное военно-техническое сотрудничество, строго выполняя все заключенные контракты.

Так, не останавливается военно-техническое сотрудничество России и Индии, в том числе в области кораблестроения. Как сообщал генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, 9 декабря индийской стороне был передан фрегат проекта 11356, построенный в Калининграде. Торжественная церемония передачи корабля, названного Tushil, прошла в Калининграде на заводе "Янтарь". Второй такой фрегат будет передан индийским ВМС в начале 2025 года.

В соответствии с контрактом предполагается, что еще два фрегата будут построены на индийской судоверфи Goa Shipyard Limited при участии российских кораблестроителей. Первый корабль, произведенный на судоверфи в Гоа, будет поставлен ВМС Индии в 2026 году, второй - через полгода после этого. На данный момент только по военно-морской тематике "Рособоронэкспорт" и Индия реализуют около 10 совместных проектов, обсуждается еще несколько новых.

Так, кроме того, Индия ожидает завершения контракта на поставку российских зенитных ракетных комплексов С-400 в 2025 году. На данный момент Россия поставила три системы ПВО и взяла на себя обязательство поставить оставшиеся два полка в будущем году.

Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.

"Подписанные с начала 2024 года "Рособоронэкспортом" контрактные документы на продукцию для всех видов вооруженных сил, а также гражданские решения в интересах вооруженных сил и других силовых структур наших партнеров позволили компании удержать портфель заказов на рекордном уровне в 55 миллиардов долларов", - сказал Михеев.

Он также заявлял, что имеющиеся сегодня в России производственные мощности при первоочередном выполнении гособоронзаказа позволяют полноценно исполнять экспортные контракты "Рособоронэкспорта".