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ТАСС

Сблизившийся на рекордное расстояние с Солнцем зонд NASA вышел на связь

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Автоматическая станция Parker Solar Probe
Автоматическая станция Parker Solar Probe.
Источник изображения: © Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory

Все системы зонда работают в штатном режиме

ВАШИНГТОН, 27 декабря. /ТАСС/. Межпланетная станция Parker Solar Probe, которая 24 декабря приблизилась на рекордно близкое расстояние к Солнцу, вышла на связь с Землей. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Parker Solar Probe позвонил домой! После того, как он пролетел в 6,1 млн км от поверхности Солнца 24 декабря - самый близкий пролет вокруг звезды в истории, - мы получили сигнал от зонда, который подтверждает, что он в порядке", - говорится в сообщении NASA в X.

На сайте ведомства уточняется, что все системы зонда работают в штатном режиме. Операторы станции, базирующиеся в лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса в Мэриленде, получили сигнал от нее незадолго до полуночи 27 декабря по местному времени. Ожидается, что 1 января зонд передаст на Землю подробные телеметрические данные о своем состоянии, а к концу этого месяца начнет пересылать научные данные, собранные во время облета Солнца.

Ученые ожидают, что собранные данные позволят им лучше понять процессы нагревания вещества в солнечной короне, формирования солнечных ветров и "узнать, как солнечные частицы высокой энергии развивают скорости, близкие к скорости света". "Предыдущие пролеты через солнечную корону помогли ученым выявить, как формируются структуры солнечных ветров, и обозначить внешние границы солнечной атмосферы (короны - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении ведомства.

Миссия Parker Solar Probe (PSP) была выведена в космос в августе 2018 года. Предыдущий гравитационный маневр вокруг Солнца зонд осуществил в 2021 году. 

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