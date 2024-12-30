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ЦАМТО

Командующий НАТО Вандье: Европа не успевает за развитием военных технологий

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Флаг НАТО во время учений в Латвии
Флаг НАТО во время учений в Латвии.
Источник изображения: © REUTERS / Ints Kalnins/File Photo

ЦАМТО, 27 декабря. Европа не успевает за развитием военных технологий и тратит слишком много времени на создание перспективных систем вооружений, из-за чего они выпускаются уже устаревшими.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил бывший начальник штаба ВМС Франции и нынешний верховный главнокомандующий по трансформации объединенных вооруженных сил НАТО Пьер Вандье.

В качестве примера медлительности европейской военной машины П.Вандье привел гипотетическое создание нового поколения танков. Сначала группа инженеров несколько лет работает над проектом танка, затем оборонные предприятия в течение около десяти лет строят его, и, в конечном счете, получается уже далеко не новый танк, который, скорее всего, не годится для изначальных целей, поскольку технологии уже успели измениться.

"Вы потратили кучу денег ради платформы с устаревшей конструкцией, и все потому, что на ее создание было потрачено слишком много времени... Темп развития технологий – около двух-трех лет, что в десять раз быстрее, чем громоздкая, управляемая система снабжения в Европе", – заявил П.Вандье в интервью Defense News.

Ранее П.Вандье заявил, что Европа не сможет выиграть будущую гонку вооружений, следуя тем правилам, которые она на себя накладывает сегодня. По его мнению, проблемы, с которыми сталкиваются европейские производители оружия и закупочные агентства, можно охарактеризовать как "чрезмерное соблюдение требований".

П.Вандье отметил, что Европа по своему образу мышления не склонна к риску, в частности, по сравнению с США. Он полагает, что европейские программы вооружений слишком медленны и недостаточно гибки.

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