Парламент Молдавии одобрил оборонную стратегию на 2024-2034 годы

ЦАМТО, 27 декабря. Парламент Молдавии 26 декабря одобрил стратегию национальной обороны на 2024-2034 годы, которая предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов до 1% ВВП к 2030 году.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил спикер законодательного собрания Игорь Гросу.

Как напоминает агентство, Кабмин Молдавии в июле одобрил стратегию национальной обороны, в котором говорится о необходимости увеличения оборонного бюджета страны до 1% от ВВП к 2030 году. Также в документе подчеркивается, что российский военный контингент в Приднестровье и местные военные формирования представляют угрозу национальной безопасности Молдавии. В стратегии прописано, что Молдавия также стремится к полной интеграции в военные структуры ЕС, планируя активизировать участие в миротворческих и гражданских миссиях Евросоюза, а тесное сотрудничество с НАТО является гарантом безопасности.

При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов выразили опасение, что стратегия национальной обороны противоречит нейтральному статусу страны из-за сотрудничества с НАТО.

Согласно конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители Минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО страны. Сама Майя Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны, отмечает "РИА Новости".