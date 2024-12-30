В бригаде "Эспаньола" тестируют FPV-комплекс ПВО "Овод"

ЦАМТО, 27 декабря. Бригада "Эспаньола" совместно с тульским разработчиком беспилотников семейства "Овод" тестирует комплекс ПВО, созданный на базе FPV-дрона, предназначенный для уничтожения тяжелых украинских дронов типа "Баба-Яга", передает "РИА Новости".

"Среди основных преимуществ данной системы не только управление с мышки, но и тот момент, что оператор указывает направление, куда лететь дрону, полет осуществляется в автоматическом режиме, оператор просто контролирует этот момент. Система захватывает цель, оператор дает подтверждение, система сама наводится и сама поражает цель. Оператор только контролирует и дает разрешение. В этом основная ценность", – рассказал "РИА Новости" руководитель научно-апробационного центра добровольческой бригады "Эспаньола" с позывным "Биркин".

Во время тестов оператор-испытатель "Эспаньолы" с помощью системы управления, установленной на ноутбук, поднял в воздух FPV-противодрон, то есть беспилотник, снабженный достаточным количеством взрывчатки для уничтожения при детонации находящего в радиусе 10-15 м БЛА противника, выследил коптер-мишень и сбил его путем дистанционного подрыва противодрона.

Коптер ПВО разработан на базе БЛА "Овод-7".

В настоящий момент, FPV-комплекс ПВО находится в стадии разработки. Комплекс эффективен для борьбы с крупными беспилотниками противника, действующими на малых высотах и ближних дистанциях, отмечает агентство.