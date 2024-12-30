CAS Space провела неудачное испытание ракеты Kinetica-1

Неисправность возникла через три секунды в двигателе третьей ступени

ПЕКИН, 27 декабря. /ТАСС/. Китайская компания Zhongke Yuhang ("Чжункэ юйхан", англ. CAS Space) в пятницу провела неудачное испытание в воздухе ракеты-носителя Kinetica-1. Об этом говорится на странице компании в социальной сети WeChat.

Как уточняется, запуск был осуществлен в 09:03 по пекинскому времени (04:03 мск) на полигоне Дунфэн (Северный Китай). Неисправность возникла через три секунды в двигателе третьей ступени. В итоге сработала система безопасности, которая привела к самоуничтожению Kinetica-1.

Руководство CAS Space принесло извинения тем, кто поддерживает этот проект, и пообещало в кратчайшие сроки провести расследование и сделать все возможное, чтобы обеспечить успех последующих миссий.

По данным Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, в ходе указанной миссии CAS Space планировала вывести на орбиту 11 спутников, включая прототип возвращаемого научного экспериментального аппарата Dier-3 китайской компании AZSpace и французский кубсат CASAA-Sat Марсельской астрофизической лаборатории.

Kinetica-1 (кит. "Лицзянь-1") - четырехступенчатая твердотопливная ракета с диаметром обтекателя 3,35 м. Она достигает 31 м в длину и может доставить на низкую околоземную орбиту до 2 тонн полезного груза (1,5 т на солнечно-синхронную орбиту).

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024 году их количество планируется довести примерно до 100.