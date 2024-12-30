Войти
ТАСС

CAS Space провела неудачное испытание ракеты Kinetica-1

48
0
0
Kinetica-1
Kinetica-1.
Источник изображения: VCG/Visual China Group/ТАСС

Неисправность возникла через три секунды в двигателе третьей ступени

ПЕКИН, 27 декабря. /ТАСС/. Китайская компания Zhongke Yuhang ("Чжункэ юйхан", англ. CAS Space) в пятницу провела неудачное испытание в воздухе ракеты-носителя Kinetica-1. Об этом говорится на странице компании в социальной сети WeChat.

Как уточняется, запуск был осуществлен в 09:03 по пекинскому времени (04:03 мск) на полигоне Дунфэн (Северный Китай). Неисправность возникла через три секунды в двигателе третьей ступени. В итоге сработала система безопасности, которая привела к самоуничтожению Kinetica-1.

Руководство CAS Space принесло извинения тем, кто поддерживает этот проект, и пообещало в кратчайшие сроки провести расследование и сделать все возможное, чтобы обеспечить успех последующих миссий.

По данным Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, в ходе указанной миссии CAS Space планировала вывести на орбиту 11 спутников, включая прототип возвращаемого научного экспериментального аппарата Dier-3 китайской компании AZSpace и французский кубсат CASAA-Sat Марсельской астрофизической лаборатории.

Kinetica-1 (кит. "Лицзянь-1") - четырехступенчатая твердотопливная ракета с диаметром обтекателя 3,35 м. Она достигает 31 м в длину и может доставить на низкую околоземную орбиту до 2 тонн полезного груза (1,5 т на солнечно-синхронную орбиту).

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024 году их количество планируется довести примерно до 100. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Проекты
Луна
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.12 22:47
  • 21
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 29.12 22:24
  • 6779
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.12 17:28
  • 1398
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.12 15:59
  • 3
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 29.12 05:33
  • 1
США планируют построить 64 стратегических бомбардировщика шестого поколения к 2032 году - СМИ
  • 29.12 02:57
  • 1
Ответ на "Сравниваем российский арсенал тактического ядерного оружия с американским (Newsweek, США)"
  • 28.12 11:38
  • 2
"Бомж-ракеты" угрожают России. Создала ли Украина оружие, способное атаковать Москву?
  • 28.12 00:07
  • 0
О "корабельном наследстве" ВМФ СССР (только надводные корабли)
  • 27.12 13:25
  • 8568
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.12 09:39
  • 2
Ответ на "Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин"
  • 27.12 09:26
  • 27
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 26.12 21:27
  • 0
О торпедах и пр. - хотя это не о "Ясенях", но близко к теме.
  • 26.12 21:25
  • 0
Ответ на "ВСУ охотятся на российские танки Т-90М "Прорыв" в зоне СВО"
  • 26.12 20:19
  • 1
В "Оборонлогистике" заявили, что в отношении судна Ursa Major был совершен теракт
  • 26.12 19:55
  • 1
На форуме War Thunder появилась секретная информация об истребителе НАТО — опять