Россия в своей спецоперации по защите Донбасса задала высокие стандарты ведения конфликта, в том числе через применение российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», они будут эффективным фактором сдерживания. Об этом 27 декабря заявил чрезвычайный и полномочный посол, бывший руководитель российского диппредставительства в Великобритании Александр Яковенко.

«Заданные в ходе СВО стандарты ведения современного <конфликта> сами по себе служат мощным фактором сдерживания — на уровне применения обычных вооруженных сил. После применения «Орешника» стала очевидна асимметрия в пользу России в потенциальном прямом конфликте Запада с Россией», — отметил Яковенко в аналитическом докладе «Геополитические итоги 2024 года», который приводит «РИА Новости».

Дипломат напомнил, что НАТО не отказывается от наращивания своего военного присутствия на восточном фланге, и РФ противопоставила этому свою возможность наносить дальние удары с земли и акваторий по стационарным целям потенциального противника, например, объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), центрам принятия политических решений и критической инфраструктуре.

Кроме того, Яковенко обратил внимание, что конфликт на Украине показал истинный антироссийский настрой стран Запада. Тот в ответ на испытание «Орешника» продемонстрировал лишь «риторическую агрессию», вновь заговорив о возможном вводе войск на Украину и о нанесении ударов по российской территории. Такая реакция, по мнению бывшего посла РФ в Великобритании, демонстрирует переход доминирования к Москве и открывает перспективу урегулирования украинского конфликта дипломатически.

Ранее, 22 декабря, президент России Владимир Путин назвал создание «Орешника» историческим событием в ракетно-космической области. Глава государства отметил, что достаточно глубоко погружался в процесс разработки этого оружия.

Во время «Итогов года» 19 декабря Путин рассказал, что шансов сбить ракеты «Орешник» у противника нет. Такое предположение делали некоторые западные эксперты, и в ответ на их заявления президент предложил провести технологический эксперимент — «высокотехнологичную дуэль XXI века», в рамках которого на одном объекте сосредоточат силы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО), а российские военные применят «Орешник» по этой цели.

Об испытании в боевых условиях баллистической ракеты «Орешник» — одной из новейших российских ракетных систем средней дальности — Путин сообщил 21 ноября. Шаг был предпринят в ответ на эскалацию со стороны западных стран на Украине. После этого глава государства уточнил, что Россия продолжит испытания, а решение о серийном производстве ракет уже принято.