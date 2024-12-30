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Военное обозрение

Заменит выбывшие Ми-8: Ирак приобрёл южнокорейские вертолёты KUH-1 Surion

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Источник изображения: topwar.ru

На днях южнокорейский концерн Korea Aerospace Industries (KAI) подписал с МВД Ирака контракт оценочной стоимостью $92,3 млн, предусматривающий поставку двух вертолётов KUH-1 Surion, что стало первой продажей данной машины на международном рынке.

Как пояснил заказчик, новые машины предназначены для участия в противопожарных операциях.

Ранее, в 2013 году, Багдад приобрёл у KAI 24 лёгких штурмовика FA-50 в модификации T-50IQ. В сентябре 2024 года был заключён контракт на $2,8 млрд с южнокорейской компанией LIG Nex1 на поставку ЗРК средней дальности Cheongung-II (M-SAM II) для усиления ПВО страны.

Ирак приобретает новые вертолёты на фоне резкого выбывания из строя Ми-8/17 из-за отсутствия запчастей и ТО, которым в связи с этим требуется замена. В сентябре 2024 года у Airbus были закуплены 12 единиц H225M Caracal оценочной стоимостью $35 млн.

KUH-1 Surion – это первый южнокорейский средний многоцелевой вертолёт, созданный в сотрудничестве с европейской компанией Eurocopter, которая сейчас входит в состав Airbus.

Источник изображения: topwar.ru

Его разработка началась в 2006 году, первый полёт состоялся в 2010 году, производство началось в 2012 году, а эксплуатация в 2013 году. Проблемы, возникшие на ранних этапах разработки, в том числе связанные с вибрацией и обледенением, были решены в ходе последовательного усовершенствования машины.

Оснащённый двумя турбовальными двигателями Hanwha Techwin T700-701K, Surion имеет максимальную взлётную массу 8709 кг, дальность полёта 828 км и крейсерскую скорость 251 км/ч. Он оснащён передовой авионикой, в том числе GPS, системами предупреждения о радиолокационном облучении и возможностями цифрового картографирования, а также имеет пуленепробиваемый корпус, ударопрочные топливные баки и системы противодействия.

Вертолёт может решать как военные, так и гражданские задачи. В Южной Корее Surion используется армией и различными ведомствами для перевозки войск, тушения пожаров, медицинской эвакуации и поисково-спасательных операций. К 2024 году было поставлено более 300 вертолётов Surion и их модификаций.

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Страны
Ирак
Южная Корея
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FA-50
KUH-1
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Компании
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Hanwha Techwin
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Проекты
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