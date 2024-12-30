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ЦАМТО

ВМС США передана АПЛ SSN-797 "Айова" класса "Вирджиния"

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Источник изображения: Фото: General Dynamics Electric Boat

ЦАМТО, 27 декабря. Компания General Dynamics Electric Boat (GDEB) передала командованию ВМС США новую атомную подводную лодку класса "Вирджиния" – (SSN-797) "Айова".

"Айова" – это 13-я подводная лодка класса "Вирджиния", поставленная GDEB ВМС США, и 24-я АПЛ, построенная в рамках соглашения о сотрудничестве с Huntington Ingalls Industries Newport News Shipbuilding.

Строительство SSN-797 началось в сентябре 2016 года. Церемония закладки киля состоялась в августе 2019 года, крещения – в июне 2023 года, спуска на воду – в августе 2023 года. Теперь подлодка пройдет ряд испытаний перед официальным включением в боевой состав американского флота, которое запланировано на 5 апреля 2025 года.

SSN-797 станет шестой из десяти подводных лодок версии "Блок.4", отличающихся рядом конструктивных изменений, выполненных с целью снижения общей стоимости и повышения эксплуатационной готовности за счет увеличения межремонтного срока службы.

Как сообщал ЦАМТО, подводные лодки класса "Вирджиния" – это многоцелевые АПЛ, предназначенные для действий на больших и малых глубинах; проецирования военной силы, противолодочной и противокорабельной борьбы; доставки небольших групп ССО к месту проведения операций; нанесения ударов по наземным целям с применением крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Томагавк"; асимметричных боевых действий; ведения наблюдения и разведки; установки морских мин.

АПЛ класса "Вирджиния" строятся в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным General Dynamics Electric Boat и HII Newport News Shipbuilding. Всего для ВМС США, последовательно совершенствуя боевые возможности, планируется построить более 40 АПЛ серии "Вирджиния". Помимо 18 АПЛ, построенных в вариантах "Блок.1", "Блок.2" и "Блок.3", планируется построить 10 подлодок в варианте "Блок.4", 10 – в варианте "Блок.5", пять лодок – в варианте "Блок.6" и пять – в варианте "Блок.7".

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
General Dynamics
HII
Проекты
Virginia АПЛ
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