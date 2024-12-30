Россия едва не совершила самоубийственную ошибку

В минувшую среду состоялось заключительное заседание коллегии Военно-промышленной комиссии России, на котором были подведены итоги работы оборонно-промышленного комплекса России в 2024 году. Заседание провел зампред правительства Денис Мантуров, который отметил строгое соблюдение и даже превышение план-графиков по многим позициям и обозначил планы на ближайшие два года.

Данное мероприятие прошло в совершенно будничном режиме и безо всякой помпы, хотя этот год для российского ВПК можно смело назвать революционно-историческим (или исторически-революционным).

Страна-бензоколонка, в которой все до единой стиральные машины разорваны в клочья, умудрилась в условиях беспрецедентных санкций и масштабных боевых действий создать передовую и суперэффективную связку промышленности и армии и нарисовать бледный вид всему коллективному западному ВПК с многотриллионной капитализацией. Как месяц назад заявил первый замгоссекретаря США Курт Кэмпбелл, "администрацию Белого дома поразило наращивание работы армии и оборонно-промышленного комплекса России" и "воссоздание российских вооруженных сил с такой быстротой и решимостью".

Дошло до того, что, глядя на наш ВПК, американцы срочно бросились писать план по "оживлению" своего военно-промышленного комплекса, но признались, что каких-то подвижек можно ожидать лишь лет через пять.

Почему американцев и прочих натовцев лихорадит, совершенно понятно: Россия в одну калитку превосходит по производству практически всех видов военной продукции все страны НАТО, вместе взятые (по некоторым направлениям — в разы), и это вызывает у них короткое замыкание. А некоторые громкие премьеры отечественного оружия в уходящем году и вовсе вызвали в западном партере массовые обмороки и треск манишек.

Один из главных дебютов — начало массового применения на украинском фронте авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Смертоносный чугуний с полутора тоннами взрывчатки, обретший глаза и разум, позволяет точно поражать цели на расстоянии десятков километров, не входя в зону ПВО противника, и одной бомбой превращать в веселые молекулы укрепления противника (вместе с противником) величиной с два футбольных поля.

Красивыми выступлениями отметились новые и модернизированные модели бронетехники, артиллерии и средств ПВО; шороху навели истребители пятого поколения; под аплодисменты развернулись высокоточные противотанковые средства — на лето 2024 года число эпизодов с применением одних "Ланцетов" в рамках СВО достигло двух тысяч. Список талантливых солистов можно продолжать долго.

Самым же громким бенефисом стало первое боевое применение ракетного комплекса средней дальности "Орешник", после которого одобрительный гул аудитории стоял по всему миру, а некоторые товарищи резко захотели мириться.

Но всей этой красоты, благодаря которой уходящий год для СВО может считаться переломным, могло и не быть. По свидетельствам экспертов, в начале 2000-х оборонно-промышленный комплекс страны буквально спас президент Владимир Путин, который принял решение консолидировать оборонные предприятия в государственные холдинги. Пораженческий обмен "пушки на американское масло" мог стать для нашей страны самой дорогостоящей и самоубийственной ошибкой, но, к великому сожалению для Запада, мы сделали ставку на сильную Россию, которая может за себя постоять. И оказались правы.

Сейчас наш ВПК развивается головокружительными темпами (объем производства одних артиллерийских снарядов по сравнению с 2022 годом вырос в 16 раз), а наша армия, по словам Владимира Путина, самая боеспособная в мире. Не так давно президент заявил, что значительные успехи российской армии в зоне украинского конфликта достигаются не только благодаря мужеству и растущему опыту наших военных, но и возрастающим возможностям нашего ВПК, в том числе и "народного".

И хотя победа еще не отмечена красным фломастером в календаре, наше руководство уже смотрит в будущее, в котором коллективный Запад, безусловно, захочет взять реванш, сделав ставку на технологическое превосходство. Именно поэтому на упомянутом выше заключительном в этом году заседании коллегии Военно-промышленной комиссии России был сделан особый упор на скорейшей подготовке новой государственной программы вооружения, в которой должен быть учтен сегодняшний боевой опыт, а также модели угроз и долгосрочные тенденции развития военной науки, включая обновленные доктрины наших стратегических соперников.

Как указал Верховный главнокомандующий, России нужно полностью закрыть потребности вооруженных сил в дронах, резко нарастить производство БПЛА и активно внедрять в военном деле технологии искусственного интеллекта. Динамичное движение в этом направлении уже началось: руководство Минобороны приняло решение о формировании в вооруженных силах отдельного рода войск — войск беспилотных систем; взят курс на обеспечение армии новейшими разработками за счет кардинального сокращения срока от их апробации до поставки подразделениям ВС России; начата масштабная работа по обеспечению отечественного ВПК высококвалифицированными кадрами; активно ведутся работы по наращиванию спутниковой группировки; запущено серийное производство не имеющих в мире аналогов "братьев" и "сестер" "Орешника"; в войска начали поступать передовые роботизированные комплексы с использованием технологий ИИ.

При этом наше руководство исходит из того, что эффект от революционного развития нашего ВПК должен распространяться на всю экономику и все гражданские сферы, для чего был взят курс на сближение ВПК и невоенных секторов промышленности с учетом опыта вовлечения гражданских отраслей в работу оборонного комплекса за время проведения СВО.

Хотя сейчас вряд ли кто-то уже оспорит тезис о том, что если ты не кормишь свою армию, то придется кормить чужую, нужно понимать, что инвестиции в отечественный ВПК — это инвестиции не только в безопасность и независимость страны — это еще и двигатель экономики, инноваций и трудовой занятости. Вот что пишет по этому поводу американский ресурс Total Military Insight: "ВПК США — это мощный экономический драйвер, который ежегодно приносит в бюджет сотни миллиардов долларов. Инвестируя в ВПК, мы не только защищаем наши стратегические интересы, но и обеспечиваем экономическое будущее для работающих семей по всей стране".

Это означает, что популярная мантра "менять пушки на масло" — это ложный выбор. Наш выбор — русские пушки, благодаря которым на каждом столе будет русское масло (и не только), над головой — мирное небо, а впереди — безопасное будущее для наших детей.

Кирилл Стрельников