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Военное обозрение

Минобороны Молдавии назвало Россию главной угрозой нацбезопасности

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Источник изображения: topwar.ru

На учениях молдавской армии

В подконтрольной западу Молдавии представили новую стратегию национальной безопасности. Попробуем угадать с трёх нот с первого раза, кого марионетки Запада в Кишинёве обозначили в качестве главной угрозы безопасности.

Конечно, Россию.

Глава молдавского Минобороны по фамилии Носатый презентовал стратегию, рассчитанную на период до 2034 года. В ходе программной презентации Носатый заявил, что именно Россия «хочет помешать Молдове отстаивать свои национальные интересы».

Интересно, какие интересы?

Может быть, те, согласно которым власти Молдавии ликвидировали само понятие «молдавский язык»? Или те, которые велят Молдавии закупать энергоносители по цене минимум на 40 процентов выше той, по которой они закупались в России? Или интересы Молдавии – в подтасовках при голосовании президента, когда вновь «избирается» человек, которого внутри страны поддерживает меньшинство?

Министр обороны Молдавии:

Москва разрабатывает гибридные операции. Она делает всё, чтобы снизить способность нашего государства достигать стратегических целей. Дислоцированные на нашей территории российские войска, а также вооружённые формирования в Приднестровье несут собой серьёзную угрозу нашему суверенитету. И всё это в совокупности представляет собой экзистенциальную угрозу для Республики Молдова.

Вот только в своей презентации Носатый почему-то не сказал, как же так вышло, что если Россия несёт «экзистенциальную угрозу Молдове», то почему сотни тысяч этнических молдаван продолжают работать в России и перечислять в свою страну десятки миллиардов рублей?

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Военные учения
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