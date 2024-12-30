Джон Миршаймер: "Запад не хотел вести переговоры с Россией по поводу Украины, потому что рассчитывал на победу" (El Mundo, Испания)

Миршаймер: Запад не хотел переговоров по Украине, так как рассчитывал на победу

Запад избегал переговоров по Украине, потому что был уверен в победе, заявил политолог Джон Миршаймер в интервью El Mundo. Но стратегия оказалась провальной: в результате Украина потеряет значительную часть территории и превратится в недееспособное государство, считает эксперт.

Пабло Пардо (Pablo Pardo)

Политолог нарушил западный консенсус в отношении Израиля и Украины

Среди основных подходов к международным отношениям нет более противоречивых, чем либеральный институционализм и реализм. Первая теория утверждает, что государства могут сотрудничать и что такое сотрудничество снижает риск конфликтов. Вторая, напротив, считает государства геополитическими субъектами, постоянно расширяющими свою власть. Другими словами, миром управляет закон джунглей.

Противостояние между этими двумя доктринами довольно острое. Критики либерального институционализма считают, что эта теория не соответствует своему названию и является не более чем набором клише (таких как всем известная "мягкая сила" и более новый термин "острая сила"), которыми пытаются прикрыть слабость. Противники реализма сравнивают его с марксизмом в плане механистического подхода, где геополитика заменяет классовую борьбу.

Среди сторонников обеих теорий есть свои "звезды". Звездой неолиберализма является Джозеф Най из Гарварда. Среди приверженцев реализма известны Стивен Уолт, также из Гарварда, и, конечно, Джон Миршаймер из Чикаго, который нарушил западный консенсус в отношении Израиля и Украины. Его книгу "Израильское лобби", написанную в соавторстве с Уолтом, обвинили в антисемитизме. Позиция Миршаймера в отношении российско-украинского конфликта привлекла к нему внимание сторонников Путина.

El Mundo: В июне 1993 года вы опубликовали в журнале Foreign Affairs статью, в которой советовали Украине не передавать России 2400 ядерных боеголовок, доставшихся ей от бывшего Советского Союза, иначе Россия войдет на территорию Украины. Получается, вы были правы?

— Конечно, если бы Украина не отдала России свое ядерное оружие, то последующих событий удалось бы избежать. Украина была намного слабее России в плане обычного вооружения, поэтому ей следовало сохранить свое ядерное оружие, которое является важным сдерживающим фактором. Я считаю, что, даже имея ядерное оружие, Украина не смогла бы предотвратить присоединение Крыма к России в 2014 году.

— Вы также предсказывали конфронтацию между Германией и Россией, которой не произошло.

— Мне казалось, что после окончания Холодной войны Соединенные Штаты уйдут из Европы. Это означало бы конец НАТО. Объединенная Германия должна была бы сама заботиться о своей обороне. В результате в Центральной и Восточной Европе остались бы две великие державы: Германия и Россия. Страны между ними могли бы стать территорией их соперничества. Этого не произошло, потому что, когда СССР ушел из Центральной и Восточной Европы, он обратился к США с просьбой сохранить их присутствие в регионе для обеспечения безопасности и предотвращения возрождения Германии. В результате Германия отказалась от роли мировой державы, а НАТО расширяется на восток вплоть до Украины, которая является критической для России точкой.

— Такой "критической точкой" стал также нынешний конфликт. Сам Путин говорит, что Украина не существует как государство и является лишь частью России (возможно, имеются в виду слова Путина от том, что Владимир Путин заявил, что Украины до создания УССР не было в истории человечества. — Прим. ИноСМИ). Вы говорите, что Россия начала спецоперацию из-за вероятности вступления Украины в НАТО и ЕС.

— Главная причина этого конфликта – решение США и их европейских союзников превратить Украину в западный бастион на границах России. Эта ситуация имеет три аспекта: во-первых, сближение Украины с НАТО; во-вторых, ее сближение с ЕС; и в-третьих, превращение Украины в либеральную демократию с прозападной идеологией. Все три аспекта вызывают у Москвы серьезное беспокойство, но именно расширение НАТО представляет для России угрозу ее существованию. Путин предупредил, что не допустит этого. Однако США и их европейские союзники решили продавить членство Украины в НАТО назло России.

Другая преобладающая идея не имеет под собой никаких оснований. Верно, что Путин считает русских и украинцев частью одного народа, но нет никаких доказательств того, что он начал спецоперацию по этой причине. В статье, опубликованной 12 июля 2021 года, в которой Путин изложил свое мнение о том, что русские и украинцы — это часть одного народа, он дал понять, что уважает независимость Украины. Путин пытался избежать конфликта с Украиной и Западом. Удивительно, как мало мы сделали для того, чтобы обсудить создавшееся положение с русскими.

— Почему вы считаете, что Запад не хотел вести переговоры?

— Потому что он полагал, что выиграет этот конфликт.

— Однако, когда Россия начала спецоперацию, США и Франция прислали в Киев самолет для того, чтобы Владимир Зеленский смог покинуть страну. Так не поступают, когда рассчитывают на победу.

— Вы должны помнить, что Запад вооружал Украину с 2014 года, и украинская армия была достаточно мощной, а силы, с которыми Россия начала спецоперацию, были совсем небольшими, около 100 тысяч солдат. Кроме того, Запад считал, что экономические санкции поставят Россию на колени. Это был двойной удар: остановить военное вторжение и наложить на Россию такие экономические санкции, чтобы она была вынуждена признать свое поражение.

Россия всегда стремилась договориться. Русские и украинцы вели переговоры в Белоруссии и Стамбуле. Также посредником выступал Израиль при участии премьер-министра Нафтали Бенета. Переговоры, которые вращались вокруг недопущения вступления Украины в НАТО, продолжались, пока США и Великобритания не потребовали от украинцев прекратить их. В результате этого Украина потеряет значительную часть своей территории и превратится в недееспособное государство.

— Вы говорите, что Россия и Украина вели переговоры, и что Россия вела себя честно.

— Да, это так.

— Как может одна страна вести честные переговоры с той страной, в которой ведет военные действия?

— Никак. Россия начала спецоперацию, чтобы заставить Украину вернуться за стол переговоров. Поскольку за месяцы, предшествовавшие конфликту, русским не удалось добиться согласия на переговоры ни от украинцев, ни от американцев, с помощью начала спецоперации они дали понять украинцам, что настроены серьезно. Позже американцы и британцы сорвали эти переговоры. Русским был нужен только Крым, и они были готовы заключить договор, согласно которому Донбасс остался бы в составе Украины в соответствии с внесенными поправками в Минские соглашения.

— Можно ли считать Россию честным переговорщиком, если она вмешалась в дела двух соседних с ней европейских государств – Молдовы и Грузии, особенно если она обязалась уважать территориальную целостность и независимость Украины в обмен на то, что Украина передала ей свое ядерное оружие?

— Я реалист и считаю, что никогда нельзя доверять великим державам, будь то Соединенные Штаты, Россия, имперская Германия, имперская Япония или Испания XVII века. Этот неверный аргумент. Однако факт остается фактом: когда в июле 2008 года НАТО объявил, что готов принять Украину и Грузию в свой состав, Россия ясно дала понять, что для нее это неприемлемо. Месяц спустя по этой причине в Грузии вспыхнула война. Бывший посол США в Москве Билл Бернс, который сейчас является главой ЦРУ, после предложения со стороны НАТО Грузии и Украине написал доклад тогдашнему госсекретарю Кондолизе Райс, в котором объяснил, что принятие Украины в НАТО будет рассматриваться как угроза существованию России не только Владимиром Путиным, но и большинством россиян. Канцлер Германии Ангела Меркель позже заявила, что знала, что Путин воспримет это как объявление войны. В 2014 году, когда Россия атаковала Украину, США вместо того, чтобы отстраниться, еще больше вмешались в конфликт. Мы увеличиваем ставки в каждый решающий момент.