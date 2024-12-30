Миллиардер из РФ подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за сбитый F-16

Гендиректор компании "Форэс" Сергей Шмотьев пояснил, что это станет вкладом "в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Гендиректор компании "Форэс" Сергей Шмотьев подтвердил ТАСС готовность выплатить премию в размере 15 млн рублей за уничтожение первого американского истребителя F-16 в зоне проведения специальной военной операции.

"Выплата за сбитый F-16 - это наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины. Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь", - сказал Шмотьев.

Ранее на полях Петербургского международного экономического форума бизнесмен впервые заявил о вознаграждении за уничтожение первого F-16, а также напомнил о выплатах за подбитые танки западного производства. "Мы за первый танк заплатили 5 млн рублей, за последующие - по 500 тыс. рублей. Вознаграждение доходит до бойцов, которые защищают страну", - отметил он.

Компания "Форэс" активно поддерживает российскую армию с начала специальной военной операции. Общий объем помощи, включая поставки техники, гуманитарных грузов и финансирование учебных частей, превысил 230 млн рублей.