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ТАСС

Миллиардер из РФ подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за сбитый F-16

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Военнослужащие ВC РФ в пункте управления зенитного ракетного комплекса «Тор», задействованного в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие ВC РФ в пункте управления зенитного ракетного комплекса «Тор», задействованного в зоне проведения специальной военной операции.
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Гендиректор компании "Форэс" Сергей Шмотьев пояснил, что это станет вкладом "в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Гендиректор компании "Форэс" Сергей Шмотьев подтвердил ТАСС готовность выплатить премию в размере 15 млн рублей за уничтожение первого американского истребителя F-16 в зоне проведения специальной военной операции.

"Выплата за сбитый F-16 - это наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины. Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь", - сказал Шмотьев.

Ранее на полях Петербургского международного экономического форума бизнесмен впервые заявил о вознаграждении за уничтожение первого F-16, а также напомнил о выплатах за подбитые танки западного производства. "Мы за первый танк заплатили 5 млн рублей, за последующие - по 500 тыс. рублей. Вознаграждение доходит до бойцов, которые защищают страну", - отметил он.

Компания "Форэс" активно поддерживает российскую армию с начала специальной военной операции. Общий объем помощи, включая поставки техники, гуманитарных грузов и финансирование учебных частей, превысил 230 млн рублей. 

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