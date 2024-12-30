В Великобритании испытали самое дешевое оружие против роя дронов RFDEW

Система RFDEW (Radio Frequency Directed Energy Weapon - Радиочастотное направленное энергетическое оружие) способна нейтрализовать цели на расстоянии до 1 км с практически мгновенным эффектом и ориентировочной стоимостью 10 пенсов за выстрел, что является экономически эффективным дополнением к традиционным системам ПВО на базе ракет.

Данная система способна обнаруживать, отслеживать и поражать целый ряд угроз на суше, в воздухе и на море. Она отличается от оружия направленной лазерной энергии, такого как DragonFire, тем, что для подавления враждебных угроз она использует радиочастоту, а не лазерный луч световой энергии.

Оружие использует высокочастотные волны для нарушения или повреждения критических электронных компонентов внутри устройств, таких как беспилотники, заставляя их быть обездвиженными или падать с неба. Его также можно использовать против угроз на суше и на море.

Система была создана консорциумом во главе с Thales UK и включающим субподрядчиков QinetiQ, Teledyne e2v и Horiba Mira, и поддерживает до 135 высококвалифицированных рабочих мест в Великобритании.

Этот прогресс помогает реализовать правительственный план преобразований за счет быстрого развития технологий и создания прочного фундамента национальной безопасности.

Высокий уровень автоматизации означает, что системой может управлять один человек, и ее можно устанавливать как стационарно у объектов, так и на военную машину, например MAN SV, для обеспечения мобильности.

Министр оборонных закупок и промышленности, депутат Мария Игл, заявила:

Успешный запуск британскими солдатами нашего оружия направленной радиочастотной энергии является еще одним шагом вперед на пути к созданию суверенного оружия, способного изменить ситуацию для Великобритании. Приятно видеть, как эксперты в области обороны и промышленность работают сообща, чтобы предоставить нашим Вооруженным силам самое современное оборудование. Это свидетельствует о том, что Великобритания остается на переднем крае производства оружия направленной энергии и развивает решающее преимущество перед лицом новых угроз, с которыми мы сталкиваемся.

Недавно Королевское артиллерийское испытательное и опытно-конструкторское подразделение армии и 7-я группа противовоздушной обороны завершили боевые стрельбы на полигоне в Западном Уэльсе, где они успешно отработали и поразили беспилотные летательные аппараты (БПЛА), что стало первым случаем для британских вооруженных сил.

Экспериментальные испытания, завершенные в последние месяцы, позволили персоналу армейских сил ПВО изучить и проверить потенциал возможностей в различных конфигурациях, в различных условиях, при различных типах угроз и сценариях ведения боевых действий.

Эта деятельность является продолжением процесса разработки, объявленного еще в мае и осуществляемого группой HERSA — совместным предприятием Департамента оборонного оборудования и поддержки Министерства обороны Великобритании и Лаборатории оборонной науки и технологий (Dstl).

Руководитель программы Dstl Мэтт Корк сказал:

Передача этой технологии в руки нашего обслуживающего персонала является чрезвычайно полезной. Dstl сотрудничала с DE&S и промышленностью, что привело к быстрому развитию радиочастотных технологий.

Найджел МакВин, управляющий директор Thales IAS, сказал:

Я в восторге от успешных огневых испытаний RFDEW. Thales находится на переднем крае этой новаторской технологии уже более 40 лет, и наши постоянные исследования и разработки в этом секторе, вместе с нашими партнерами в правительстве, прокладывают путь к сильному будущему в этой области. Эти последние испытания знаменуют собой поворотный момент в постоянных усилиях Великобритании по повышению будущих оперативных возможностей вооруженных сил и предлагают точное, мощное и экономически эффективное средство отражения многочисленных воздушных угроз. Программа испытаний продолжит обеспечивать дальнейшие разработки и эксперименты, в то время как команда HERSA продолжит работать с операторами над разработкой требований, доктрины и технологий RFDEW, формируя следующее поколение оптимизированных для конкретных задач RFDEW.

Помимо описанной выше системы RFDEW, в Великобритании по состоянию на 2021 год существуют ещё три проекта по разработке оружия направленной радиочастотной энергии: Project Tracey, Project DragonFly и Project Ealing.

Причём демонстрационная система проекта Ealing по состоянию на 2024 год была построена и должна пройти испытания 7-й группой ПВО.

США также разработали и проводят испытания своих систем противодействия дронам.

Один из них: THOR (тактический мощный оперативный ответчик) — микроволновое оружие направленной энергии, разработанное Научно-исследовательской лабораторией ВВС США (AFRL).

Источник изображения: topwar.ru

THOR предназначен для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) путем отправки мощного короткого импульса микроволн для отключения электроники через подавляющие критические компоненты, предназначенные для передачи электрических токов. Это эффективно для перехвата роя дронов; в то время как лазеру нужно время, чтобы прожечь один за раз, THOR может стрелять по дуге, чтобы отключить несколько сразу, и перезапускаться в быстрой последовательности. По сравнению с методами жесткого поражения дронов, радиоимпульсы THOR имеют более широкий диапазон поражения, бесшумны и мгновенны. Система, предназначенная для обороны базы, напоминает 20-футовый (6,1 м) транспортный контейнер с прикрепленной спутниковой антенной. Ее можно перевозить на C-130 Hercules и собирать двумя сотрудниками менее чем за три часа.

Впервые THOR начали тестировать весной 2019 года. Система была разработана быстро, за 18 месяцев, за 18 миллионов долларов. Программа представляет собой сотрудничество между AFRL, BAE Systems, Leidos и Verus Research, инжиниринговой фирмой из Альбукерке. Представитель ВВС заявил в декабре 2020 года, что THOR тестируется «в реальных условиях» в Африке, но затем это заявление было отозвано.

В июле 2021 года AFRL начала поиск подрядчиков для разработки прототипа-последователя THOR под названием Mjölnir, названного в честь молота Тора, чтобы сохранить название новой системы в семье. Mjölnir будет включать улучшения в возможностях, надежности и готовности к производству для создания развертываемой системы, которую можно будет производить в больших количествах. В феврале 2022 года AFRL заключила с Leidos контракт на 26 миллионов долларов на создание системы.

5 апреля 2023 года THOR успешно поразил несколько целей в ходе имитации атаки роя во время демонстрации на испытательном полигоне Честнат, авиабаза Киртланд; количество сбитых дронов и дальность не разглашаются.