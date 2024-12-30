В России рассказали об испытаниях трофейных «Козака» и MaxxPro

Журнал МТО ВС России: трофейные бронеавтомобили «Козак-2» и MaxxPro изучили

Трофейные бронеавтомобили, захваченные в зоне проведения специальной военной операции (СВО), изучили специалисты 21-го Научно-исследовательского испытательного института военной автомобильной техники. О результатах испытаний рассказали в публикации журнала «Материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России».

В институте оценили возможности украинских бронеавтомобилей «Козак-2» и «Варта», а также американского International MaxxPro Plus. Специалисты оценивали подвижность, защищенность, технологичность и ремонтопригодность, транспортные возможности, а также безопасность машин.

По совокупности характеристик «Козак-2», «Варта» и International MaxxPro Plus не смогли превзойти собирательный образ отечественного аналога, однако конструкторы отметили ряд преимуществ иностранных машин. В частности, специалисты оценили раздвижной люк стрелка, подвесные противоминные сиденья, пневматический привод дверей и комплект дополнительной брони MaxxPro Plus.

В октябре министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что российские специалисты учитывают выявленные уязвимости трофейной техники производства стран НАТО при создании нового оружия.

В мае гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что в западной трофейной технике, добытой российскими бойцами в ходе СВО, госкорпорация не нашла ничего суперинтересного.