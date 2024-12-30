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Адмирал НАТО заявил о разработке в Европе устаревшего вооружения

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Фото: Reuters
Фото: Reuters.

Адмирал НАТО Вандье заявил о разработке в Европе устаревшего вооружения

Французский адмирал и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации Пьер Вандье заявил, что в Европе на разработку систем вооружения уделяют слишком много времени. Об этом он высказался в интервью Defense News.

Вандье объяснил, что долгая разработка приводит к тому, что вооружения выходят уже устаревшими. В качестве примера он привел создание танков. Сначала для их разработки привлекают военных инженеров, которые «годами» трудятся над моделью машины. Однако в итоге танк может не соответствовать изначальным целям, поскольку положение изменилось.

«У новой технологии было время появиться — вы потратили много денег только на то, чтобы получить платформу, которая устарела по своей конструкции, и все потому, что на ее создание было потрачено слишком много времени», — посетовал он.

Ранее в США назвали единственный способ перехватить российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». По мнению обозревателя журнала The National Interest (TNI) Брэндона Вайхерта, такой мерой станет применение комплекса противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

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Страны
США
Франция
Продукция
THAAD
Проекты
NATO
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