ЕС грозят новые трудности из-за нестабильности в Германии и Франции (The Hill, США)

The Hill: безвластие во Франции и Германии может парализовать ЕС в будущем году

Нестабильность Германии и Франции грозит полностью парализовать ЕС, пишет The Hill. Внутренняя эрозия подтачивает фундамент блока изнутри: волна популизма может разрушить европейский "эксперимент по единству и прогрессу".

Имран Халид (Imran Khalid)

Складывается стойкое ощущение, что политическая напряженность становится отличительной чертой Европейского союза, а его главные страны никак не могут навести у себя порядок. Можно было бы поддаться искушению и списать эти события на неизбежный для любых демократических систем компромисс. Однако вотум недоверия левоцентристскому правительству Олафа Шольца в Германии после нескольких недель пертурбаций сулит новые препоны экономическому локомотиву Европы.

Надвигающееся безвластие может ввергнуть Германию в то же политическое чистилище, куда уже угодила Франция. Это создаст вакуум руководства, который ЕС никак не может себе позволить в этот решающий момент. Чем ближе 2025 год, тем мрачнее перспективы двух главных держав Европы. И Германия, и Франция обе вступают в новый год без рабочих правительств, утвержденных бюджетов или четких политических стратегий. Вместо этого тон общественной дискуссии задает экстремистская риторика, чье влияние на институты лишь усиливается.

Общая нестабильность двух крупнейших локомотивов прогресса ЕС грозит полностью парализовать блок. Бездействие достигает критического уровня, а проблемы — как внутри европейских границ, так и из-за их пределов — лишь нарастают. Без решительного руководства со стороны Берлина и Парижа будущее ЕС все туманнее — хотя текущий момент, наоборот, требует быстрых коллективных ответов на кризисы.

В Берлине Шольц отчаянно пытается спасти свой авторитет после трех лет шаткого руководства непростой коалицией. Некогда многообещающий альянс “Светофор” все больше отстает по опросам, а народное недовольство продолжает зреть. Лидер консервативной оппозиции Фридрих Мерц, наследник Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелы Меркель, внимательно наблюдает за происходящим со стороны. Но даже с Мерцем у руля Германию ждут те же проблемы: высокие цены на энергоносители, промышленное давление со стороны Китая и шаткий миропорядок, — поскольку призрак Дональда Трампа нависает над НАТО и всей трансатлантической торговлей.

На другом берегу Рейна Франция Эммануэля Макрона столкнулась с собственными проблемами. Несмотря на недавнее назначение центриста Франсуа Байру премьер-министром, власть Макрона под угрозой с обоих флангов. Безжалостным крайне правым и рассерженным крайне левым нет никакого дела до практического управления государством — они лишь выступают этаким тараном против и без того хрупкой повестки дня Макрона. Пенсионные реформы остаются нерешенными, в бюджете неразбериха, а нацию охватило коллективное недомогание.

Для этого двойного кризиса сейчас момент хуже не придумаешь. Возможности ЕС сокращаются: не факт, что он сможет сказать свое слово в украинском конфликте или выдержать возвращение Трампа в Вашингтон. Без решительного руководства из Берлина или Парижа Европа рискует оказаться на мели в буре геополитических и экономических проблем. Охвативший Францию и Германию политический хаос — не просто проблема для Европейского союза, а угроза самой демократии. Если Берлин и Париж так и не восстановят стабильность и веру в свое руководство в ближайшее время, последствия могут оказаться самыми разрушительными — причем не только для ЕС, но и для того высокого демократического идеала, который Европа издавна отстаивает.

В теории Германия может начать перезагрузку после внеочередных федеральных выборов в феврале, на которых на власть будет претендовать Христианско-демократический союз. Но даже если ХДС добьется успеха, глубинные проблемы никуда не денутся. В основе бед Германии и Европы лежат экономические различия и падение уровня жизни — верные симптомы давних просчетов руководства, накопившихся более чем за десятилетие.

Избиратели по всему континенту разочарованы, а политический центр держится из последних сил. Грядущие недели покажут, смогут ли лидеры Европы вернуть себе контроль или же ЕС, а возможно, и сама демократия, пойдут на дно под тяжестью неразрешенных кризисов. Германия и Франция, исторические якоря Европейского союза, уже зашатались под тяжестью политической нестабильности и накатывающей волны популизма.

Лидер ХДС Мерц еще может бросить Германии спасательный круг. Направляя партию к ее традиционным консервативным корням, Мерц пытается противостоять крайне правой “Альтернативе для Германии”, которая лишь набирает обороты. Хотя прямое большинство в сегодняшнем раздробленном политическом климате представляется маловероятным, Мерц может заключить коалицию с социал-демократами или “Зелеными” после Шольца. Это чревато препятствиями само по себе: идеологические разногласия грозят подорвать любую стратегию сплоченного правления.

Проблемы Франции гораздо острее и к тому же носят глубоко личный характер. Президент Эммануэль Макрон, которого часто ругают за отчужденность и высокомерие, стал громоотводом для общественного недовольства. Июньское унижение его партии на выборах в Европейский парламент спровоцировало внеочередные национальные выборы, расколов парламент на три соперничающих блока — центристов Макрона, неуступчивых левых и восходящее ультраправое “Национальное объединение” Марин Ле Пен.

Упрямое нежелание Макрона впускать в свою коалицию умеренных левых, не считаясь с их парламентским перевесом, лишь усугубляет тупик. Призрак Ле Пен лишь набирает силу. Ее ультраправое движение находится в полушаге от Елисейского дворца: уже в следующей президентской гонке она может получить достаточно голосов для победы. Для Германии и Франции эти политические потрясения — вестники неотложной проверки, выстоят ли они против натиска на сами основы ЕС.

Европейский союз оказался на опасном перепутье: помимо внешних опасностей ему грозит и внутренняя эрозия, которая подтачивает сам его фундамент. Россия маячит на горизонте как извечная экзистенциальная угроза европейской безопасности, а Китай методично вторгается в мировую экономику — но еще больший риск затаился ближе к дому. Возрождение европейского популизма — а в 2025 году его подкрепит возвращение самого Трампа и его риторики на мировую арену — представляет собой серьезную проблему для сплоченности ЕС. Не встретив решительного противодействия, популистские правительства пошатнут либерально-демократические столпы ЕС, оставив после себя лишь раздробленные институты, неспособные сберечь мир, безопасность и процветание.

Чтобы остановить эту волну, Европе нужно новое “сердечное согласие” — не только между ее государствами, но и внутри самой ее общественности. Ведь враг уже не просто у ворот: он внутри и вовсю сеет разногласия, которые грозят разрушить европейский эксперимент по единству и прогрессу. Времени мало, а ставки высоки как никогда.

Имран Халид — врач, имеет степень магистра международных отношений