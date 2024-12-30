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Военное обозрение

Норвегия заменила переданные ВСУ гаубицы на южнокорейские САУ K9

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Источник изображения: topwar.ru

Южнокорейская компания Hanwha Aerospace объявила о передаче Норвегии последней партии из 4 САУ K9 Vidar и 8 ТЗМ K10. Они были приобретены в ноябре 2022 года в рамках опциона к контракту от 2017 года.

Таким образом, норвежская армия в настоящее время имеет на вооружении 28 самоходных гаубиц K9 Vidar (K9A1) и 14 ТЗМ K10 для пополнения их боезапаса.

В 2006 году войска обладали 56 САУ M109A3GN американского происхождения. Однако всего несколько лет назад на вооружении находилось 14 из них, а на сегодняшний день они полностью выведены из эксплуатации. Норвегия поставила ВСУ не менее 23 гаубиц этого типа.

Неизвестно, решится ли Норвегия на дальнейшие закупки K9 для полноценной замены выбывшего парка M109, хотя, исходя из заявлений местного командования, можно ожидать заключения новой сделки вместо приобретения танков Leopard 2A8NO.

K9 Thunder – южнокорейская 155/52-мм самоходная гаубица с экипажем из пяти человек: командир, наводчик, заряжающий, помощник заряжающего и водитель. При использовании снаряда с донным газогенератором дальность огня составляет 40 км, тогда как при применении продвинутых боеприпасов она может превысить 50 км. Боекомплект состоит из 48 снарядов.

САУ оборудована лицензионным дизельным двигателем MTU МТ 881 Ка-500 мощностью 1000 л. с., который при массе самоходки 47 тонн обеспечивает максимальную скорость 67 км/ч и запас хода 480 км.

В настоящее время K9 используют такие страны, как Южная Корея, Польша, Индия, Норвегия, Эстония, Египет, Финляндия, а в перспективе и Румыния.

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Индия
Норвегия
Польша
Румыния
США
Финляндия
Эстония
Южная Корея
Продукция
K9 Thunder
Leopard-2
M109
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