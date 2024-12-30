Лукашенко рассчитывает разместить на территории Белоруссии десяток комплексов "Орешник"

Ленинградская область. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что Белоруссия сможет разместить на своей территории порядка 10 комплексов "Орешник".

"Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить, мы разместим больше", - сказал Лукашенко по завершении саммита ЕАЭС, отвечая на вопрос журналиста Александра Юнашева.

Президент Белоруссии повторил свои слова подошедшему в этот момент президенту РФ Владимиру Путину.

"Ну десять, куда больше?" - отреагировал Путин.