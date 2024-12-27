Войти
N+1

Робособаку с колесами Unitree B2 научили брейк-дансу. Робот освоил серию сложных трюков

166
0
0
Источник изображения: nplus1.ru

Китайский производитель роботов Unitree Robotics показал возможности обновленной четвероногой модели B2-W с колесами на ногах. Робот теперь может выполнять сложные акробатические трюки с высокой скоростью и динамикой движений. В их числе — двойное вращение на четырех колесах с переходом на стойку на двух ногах и продолжением вращения, боковое сальто, прыжок с поворотом вокруг своей оси и флай — гимнастический элемент из брейк-данса, при котором робот выполняет махи ногами, чередуя опору на разные лапы. Робот также может ездить на высокой скорости по крутым склонам, покрытым большими острыми камнями и преодолевать неглубокие водные преграды вброд на высокой скорости. Балансируя на передних колесах, B2-W способен спрыгивать с уступов высотой 1,9 метра, не теряя при этом равновесия, и с высоты 2,8 метра, используя все четыре ноги. Кроме того, робот может быстро передвигаться с грузом или человеком на спине. Видео доступно на YouTube-канале компании.

Unitree Robotics впервые представила четвероногого робота B2 в ноябре 2023 года. Колесная версия B2-W может разгоняться до 20 километров в час и способна проезжать до 50 километров с 40 килограммами груза на спине. А в статичном положении робот может выдерживать до 120 килограмм при собственной массе 75 килограмм. Колеса на ногах робота опциональны, их можно заменить на обычные опоры, тогда робот превращается в ходячую версию B2.

Андрей Фокин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Робот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.12 03:55
  • 6678
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.12 03:54
  • 8566
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.12 03:10
  • 1
Ответ на "Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин"
  • 26.12 21:27
  • 0
О торпедах и пр. - хотя это не о "Ясенях", но близко к теме.
  • 26.12 21:25
  • 0
Ответ на "ВСУ охотятся на российские танки Т-90М "Прорыв" в зоне СВО"
  • 26.12 20:19
  • 1
В "Оборонлогистике" заявили, что в отношении судна Ursa Major был совершен теракт
  • 26.12 19:55
  • 1
На форуме War Thunder появилась секретная информация об истребителе НАТО — опять
  • 26.12 18:15
  • 1375
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 26.12 03:03
  • 1
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 26.12 02:35
  • 1
«Потеснить мощь России в Арктике»: США начали постройку тяжёлого ледокола
  • 26.12 01:51
  • 3
Ответ на "Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец"
  • 25.12 23:50
  • 0
Ответ на "Российский танк Т-80 — это не шутка (The National Interest, США)"
  • 25.12 21:02
  • 1
"Бомж-ракеты" угрожают России. Создала ли Украина оружие, способное атаковать Москву?
  • 25.12 19:52
  • 2
Израиль нанес массированные авиаудары по Йемену
  • 24.12 15:44
  • 3
Немного о терминах.