Робособаку с колесами Unitree B2 научили брейк-дансу. Робот освоил серию сложных трюков

Китайский производитель роботов Unitree Robotics показал возможности обновленной четвероногой модели B2-W с колесами на ногах. Робот теперь может выполнять сложные акробатические трюки с высокой скоростью и динамикой движений. В их числе — двойное вращение на четырех колесах с переходом на стойку на двух ногах и продолжением вращения, боковое сальто, прыжок с поворотом вокруг своей оси и флай — гимнастический элемент из брейк-данса, при котором робот выполняет махи ногами, чередуя опору на разные лапы. Робот также может ездить на высокой скорости по крутым склонам, покрытым большими острыми камнями и преодолевать неглубокие водные преграды вброд на высокой скорости. Балансируя на передних колесах, B2-W способен спрыгивать с уступов высотой 1,9 метра, не теряя при этом равновесия, и с высоты 2,8 метра, используя все четыре ноги. Кроме того, робот может быстро передвигаться с грузом или человеком на спине. Видео доступно на YouTube-канале компании.

Unitree Robotics впервые представила четвероногого робота B2 в ноябре 2023 года. Колесная версия B2-W может разгоняться до 20 километров в час и способна проезжать до 50 километров с 40 килограммами груза на спине. А в статичном положении робот может выдерживать до 120 килограмм при собственной массе 75 килограмм. Колеса на ногах робота опциональны, их можно заменить на обычные опоры, тогда робот превращается в ходячую версию B2.

Андрей Фокин