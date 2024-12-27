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Австралия вложит в развитие кораблестроения почти 160 млрд долларов

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Правительство Австралии утвердило новый план развития военно-морского судостроения, который, в частности, предполагает инвестиции в отрасль в следующие десять лет в размере около 159 млрд долларов США. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщает Naval Today.

План предусматривает 30-летний цикл проектов по строительству кораблей и поддержанию их боеспособности. В основном речь идет о производственных мощностях в Южной и Западной Австралии, где развернется сборка многоцелевых атомных подлодок в рамках международного партнерства AUKUS и новых кораблей повышенной мощности.

Ракетный эсминец "Сидней" (класс "Хобарт"), Австралия

News.com.au


Опубликованный властями документ также предусматривает более чем двукратное увеличение надводного боевого флота по сравнению с предыдущими планами. В дополнение к уже заказанным шести фрегатам класса "Хантер", подготовка к производству которых продолжается в Аделаиде, Канберра намерен построить новые многоцелевые фрегаты, а также эсминцы.

Кроме того, планируется постройка средних и тяжелых десантных кораблей для австралийской армии в рамках трансформации, которая позволит военным не только маневрировать в прибрежной зоне, но и наносить удары по сухопутным и морским объектам.

Перечисленные программы сформируют портфель проектов военно-морского строительства, который обеспечит около 8500 рабочих мест в судостроении к 2030 году, а также дополнительно 20 тысяч рабочих мест в течение следующих 30 лет.

Правительство также работает над детальным проектированием и обеспечивает выполнение многомиллиардных проектов по модернизации инфраструктуры судостроительной базы Австралии, включая новый производственный комплекс в Хендерсоне (Западная Австралия) и верфь для строительства атомных подлодок в Осборне (Южная Австралия).

"Долгосрочные инвестиции, предусмотренные в плане военно-морского судостроения, отражают видение правительства относительно непрерывности производственных процессов и нашей приверженности обеспечению безопасности австралийцев", – заявил вице-премьер Ричард Марлес.

По его словам, одобренный план предполагает постройку и модернизацию более 70 кораблей и судов в Южной и Западной Австралии.

Напомним, что в сентябре 2021 года Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности – AUKUS. В рамках соглашения Канберра, в частности, решила построить как минимум восемь многоцелевых атомных подводных лодок по технологиям, переданным Вашингтоном и Лондоном, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Следствием создания этого альянса стал разрыв соглашений с Францией на поставку дизель-электрических субмарин типа "Атака".

В октябре 2023 года британская компания BAE Systems выиграла контракт стоимостью 4 млрд фунтов стерлингов на проектирование многоцелевых атомных подлодок в рамках партнерства AUKUS.

Новые субмарины пополнят ВМС Австралии ориентировочно не раньше 2040-х годов. Весной 2023 года сообщалось, что для поддержки союзника Вашингтон готов поставить Канберре до пяти многоцелевых АПЛ типа "Вирджиния". Позднее одобрили поставку трех субмарин этого класса в первой половине 2030-х годов.

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Страны
Австpалия
Великобритания
США
Франция
Компании
BAE Systems
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