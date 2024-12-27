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Военное обозрение

«Норвегия наживается на войне»: западные аналитики требуют передать средства Украине

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Источник изображения: topwar.ru

После начала украинского конфликта российский экспорт углеводородов в Европу резко сократился. На этом фоне их крупнейшим поставщиком на континенте стала Норвегия, которая не желает делиться богатством, обрушившимся на её голову.

Как указывается в материале норвежских аналитиков, опубликованном в издании Project Syndicate, из-за резкого роста цен на энергоносители, Осло получил огромную финансовую прибыль. Согласно последним оценкам Минфина, в 2022 и 2023 годах страна заработала $111 млрд дополнительных доходов от экспорта газа.

Почему же тогда Норвегия выделила на поддержку Украины в бюджете на 2025 год лишь $3,1 млрд? С учётом того, что она предоставила в 2024 году, поддержка Киева составляет менее 5% от её прибыли за два года войны

- рассуждают авторы.

Для сравнения, Германия с января 2022 года по конец октября 2024 года выделила Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь на сумму $16,3 млрд, а США $92 млрд. Поддержка Украины Норвегией в процентах от ВВП, составляющая 0,7%, занимает лишь девятое место в Европе, сильно отставая от Дании (2%) и Эстонии (2,2%).

Источник изображения: topwar.ru

Вклад средств из фонда благосостояния Норвегии по странам

Норвегия не только способна оказать гораздо большее влияние на исход войны, но также имеет очевидное моральное обязательство сделать это, учитывая, что её избыточные доходы являются прямым следствием войны с Россией

- пишут авторы.

По их словам, вместо этого правительство Норвегии «решило нажиться на войне, жадно цепляясь за свою удачу». Оппозиция предлагает увеличить размер помощи, но ни одна партия даже близко не подошла к тому, чтобы предложить передать всю прибыль от войны.

Норвегия не обеднеет, если передаст Украине свои военные трофеи

- требуют аналитики.

Сверхвыручка от энергоносителей составила около 6% от суверенного фонда благосостояния Норвегии – крупнейшего в мире, активы которого оцениваются в $1,7 трлн, или $308 тыс. на каждого норвежца. Страна направляет все госдоходы от добычи нефти и газа в этот фонд, из которого в бюджет ежегодно может перечисляться не более 3%, что позволяет избежать инфляции.

Поскольку выплаты Украине не попадут в норвежскую экономику, они не приведут к инфляции. В то время как европейцы заламывают себе руки, размышляя о последствиях возвращения Дональда Трампа к власти, Норвегия должна направить непредвиденные доходы Украине в виде военной и финансовой поддержки. Так будет правильно

- делают выводы западные аналитики.

Со своей стороны отметим, что фонд благосостояния Норвегии вкладывает свои основные средства в финансовую систему США (9 из 20 трлн крон). В связи с этим Вашингтону навряд ли придётся по душе идея об их расходовании на нужды Украины.

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Германия
Дания
Норвегия
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Украина
Эстония
Персоны
Трамп Дональд
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