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Военное обозрение

Бывший глава КСИР пообещал, что «сирийское сопротивление возродится менее чем через год»

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Источник изображения: topwar.ru

Ситуация в Сирии после свержения администрации президента Башара Асада вооруженными группировками так называемой «оппозиции» остается сложной и имеет тенденцию к эскалации.

Несмотря на заявления новых властей САР о том, что они контролируют ситуацию в стране и уже даже создали «временное правительство», по факту далеки от действительности. На юго-западе страны продолжается вторжение израильской армии, а на севере – бои между протурецкими группировками и курдскими военизированными формированиями, поддерживаемыми США.

Впрочем, и это еще не всё. Делая акцент на противостоянии вышеупомянутых сил, многие эксперты забывают о еще одном немаловажном факторе – потенциальных действиях разгромленной, но не уничтоженной Сирийской арабской армии.

Сообщается, что столкновения последней с боевиками сирийской оппозиции уже дважды фиксировались в Тартусе.

Кроме того, экс-глава КСИР Мохсен Резаи в своем недавнем заявлении пообещал, что «сирийское сопротивление возродится менее чем через год».

Стоит отметить, что возможность вступления в борьбу «обновленной» САА допускают и некоторые аналитики. По их мнению, отступившая к иракской границе часть сирийской армии может через какое-то время восстановить, не без помощи Тегерана, свою боеспособность и вернуться к борьбе с захватившей власть оппозицией.

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