Южнокорейская компания KAI поставит вертолеты "Сурион" в Ирак

Демонстрационный полет KUH-1 Surion во время выставки ADEX 2017 в Сеуле, Южная Корея.

ЦАМТО, 26 декабря. Южнокорейская компания Korea Aerospace Industries (KAI) 23 декабря объявила о подписании контракта стоимостью 135,8 млрд. вон (93,7 млн. долл.) на поставку многоцелевых вертолетов KUH-1 "Сурион" в Ирак.

Korea Aerospace Industries сообщила, что соглашение включает поставку двух пожарных вертолетов, а также обучение пилотов и технического персонала. В рамках сделки KAI поставит вертолеты иракскому правительству в период до 31 марта 2029 года. Это первый экспортный контракт на поставку "Сурион".

Вооруженные силы Республики Корея в настоящее время эксплуатируют более 200 вертолетов "Сурион", которые выполняют различные задачи, включая перевозку войск и грузов.

Как сообщал ЦАМТО, впервые о заинтересованности властей Ирака в покупке "Сурион" стало известно в марте 2024 года, когда возглавляемая командующим авиационного командования СВ Ирака делегация посетила Республику Корею для проведения оценки разработанного ВПК страны многоцелевого вертолета.

Разработанный KAI в 2012 году "Сурион" предназначался для замены состоявших на вооружении ВС Республики Корея устаревших вертолетов UH-1H и 500MD.

Максимальная взлетная масса вертолета "Сурион" составляет 8709 кг, масса полезной нагрузки – 2722 кг. Машина оснащена двумя двигателями GE-T700-701K мощностью 1855 л.с., максимальная скорость – 283 км/ч, максимальная дальность полета – 829 км. "Сурион" рассчитан на перевозку 13 военнослужащих, включая двух пилотов, двух стрелков и девять человек десанта. Вооружение могут составить два 7,62-мм пулемета.

В 2013 году KAI уже подписала с ВС Ирака контракт на поставку 24 легких штурмовиков FA-50.