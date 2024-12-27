В Москве представили дрон "Сибирячок" четвертого поколения

В Москве представили разведывательный дрон "Сибирячок" четвертого поколения

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. На московском предприятии представили разведывательный дрон "Сибирячок" четвертого поколения с улучшенной полетной камерой и более технологичным и удобным в эксплуатации корпусом, передает корреспондент РИА Новости.

По словам начальника производства Евгения, изделие может долго находиться в воздухе и совершать перелет на большие расстояния. Новая версия дрона уже активно применяется в зоне СВО, после отгрузки в подразделения беспилотники сопровождаются группой поддержки предприятия для обучения военнослужащих их использованию.

Локализация производства сейчас превышает 85% - в столице налажено изготовление сложных технологических деталей и программного обеспечения для беспилотников, отметил Евгений, а "Сибирячок" следующей модели будет полностью состоять из российских комплектующих.

"Сибирячок" - малогабаритный коптер, разработанный для обеспечения работы в условиях низкой освещенности и ночью. Дрон оснащен тепловизионной камерой с высоким разрешением и зумом, что позволяет работать по любым целям и при любой погоде.