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ЦАМТО

Колумбия повторно рассмотрит предложение США по истребителям F-16

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Истребитель F-16 ВВС США
Многофункциональный легкий истребитель F-16 ВВС США.
Источник изображения: commons.wikimedia.org

ЦАМТО, 26 декабря. США внесли на рассмотрение властей Колумбии повторное предложение по двум вариантам поставки истребителей F-16.

В ближайшее время ожидается визит представителей ВВС Колумбии для осмотра F-16 из числа находящихся на хранении ВС США.

Как сообщает Armyrecognition.com, первый вариант включает продажу восьми бывших в эксплуатации самолетов и передачу в виде гранта до 16 дополнительных машин с последующей модернизацией. Второй вариант предполагает продажу от восьми до 24 новых самолетов.

Важно отметить, что Колумбии предлагается модернизация подержанных F-16 до уровня, превышающего по своим характеристикам возможности истребителей других стран в регионе.

Оба предложения предусматривают адаптацию инфраструктуры, компенсационные соглашения (офсетные договора), консультационные услуги, а также обязательство не накладывать вето на использование или развертывание самолетов в обычных или асимметричных операциях.

Со стороны ЦАМТО напомним, что власти Колумбии стремятся приобрести истребители для замены устаревших "Кфир", как минимум, в течение 12 лет, однако проект не продвигался из-за отсутствия достаточного объема финансовых средств. Предполагалось, что "Кфир" должны быть поэтапно сняты с вооружения, начиная с декабря 2023 года.

В 2022 году стало известно, что МО Колумбии включило французскую компанию Dassault Aviation с самолетом "Рафаль" в короткий список претендентов на поставку истребителей нового поколения. Стоимость продажи 16 самолетов оценивается в 15 млрд. песо (3,15 млрд. долл.). Кроме того, изучались предложения от США и Швеции, предлагавших F-16V и "Грипен NG", соответственно.

В декабре 2022 года президент Колумбии Густаво Петро объявил, что Богота закупит новые истребители для замены "Кфир", несмотря на то, что проект не был приоритетом до прихода новой администрации к власти в августе того же года. Предпочтение отдавалось Dassault Aviation с точки зрения стоимости и характеристик предложенных самолетов. По словам министра, эксплуатационные расходы "Рафаль" на 30% ниже, чем у "Кфир", а французское предложение было дешевле американского, которое ранее считалось фаворитом.

Предыдущее командование ВВС Аргентины, исходя из стоимости, также рассматривало возможность закупки списанных F-16A/B MLU из наличия ВВС Дании или китайского JF-17 "Тандер". Остальные поступившие предложения не соответствовали предъявленным требованиям.

В прошлом месяце шведская общественная радиослужба SR в новостном выпуске Ekot озвучила информацию от анонимного источника, согласно которой JAS-39 "Грипен" в рамках проекта стоимостью около 35 млрд. крон (3,2 млрд. долл.) был выбран правительством Колумбии для замены около 20 закупленных три десятилетия назад самолетов "Кфир" израильского производства. Представитель Saab заявил агентству Reuters, что компании известна опубликованная в СМИ информация, однако отказался комментировать ее немедленно. Он подчеркнул, что в настоящее время подписанного контракта нет. Вполне возможно, что под давлением США эта сделка так и не состоится.

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Страны
Аргентина
Дания
Колумбия
США
Швеция
Продукция
F-16
FC-1
Gripen NG
Rafale
Компании
Dassault
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