Первые истребители F-35A ВВС Польши прибыли на а/б "Эббинг"

ЦАМТО, 26 декабря. На авиабазе "Эббинг" в Форт-Смит (шт.Арканзас) 23 декабря совершили посадку первые два многоцелевых истребителя F-35A "Лайтнинг-2", предназначенные для поставки ВВС Польши (польское обозначение "Гусар").

Состоявшееся событие знаменует собой начало работы международного центра подготовки летчиков F-35 на базе "Эббинг". В ближайшие годы на базе также будут размещены летчики F-35 из Финляндии, Германии, Швейцарии и Сингапура.

В конечном итоге в сентябре 2025 года на авиабазе будут размещены 6 истребителей F-35A ВВС Польши, которые будут применяться для обучения личного состава ВС страны. В настоящее время первые два польских летчика проходят первый этап теоретического курса подготовки на авиабазе "Эглин" (шт.Флорида).

Согласно графику, 32-я польская авиабаза (Ласк) примет первые F-35A в начале 2026 года. Здесь будет базироваться одна из двух эскадрилий, перевооруженная на эти самолеты.

Как сообщал ЦАМТО, закупка для ВВС Польши истребителей F-35A в версии с обычным взлетом и посадкой реализована в рамках программы "Гарпия" (Harpia), включенной в план технической модернизации ВС Польши на 2021-2035 гг. Решение было принято без объявления тендера после проведения комплексного анализа рынка.

В сентябре 2019 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Польше в рамках программы "Иностранные военные продажи" 32 истребителей F-35A, другого сопутствующего оборудования и услуг. Общая максимальная стоимость заказа была оценена в сумму 6,5 млрд. долл.

Официальная церемония подписания контракта на закупку для ВВС Польши 32 истребителей F-35A "Лайтнинг-2" в версии Block.4 с пакетом Technology Refresh 3 (TR-3) состоялась 31 января 2020 года. Он также предусматривает оказание услуг обучения личного состава и логистической поддержки, включая поставку запасных частей и расходных материалов, тренажеров, автономной информационно-логистической системы. Стоимость заказа составила 4,6 млрд. долл. Соглашение не содержит опционов на поставку дополнительных истребителей.

Сборка первого F-35A для ВВС Польши началась в апреле 2023 года. Церемония выкатки самолета состоялась в Форт-Уэрте (шт.Техас) 28 августа 2024 года. Летные испытания первого F-35A начались 2 декабря 2024 года.

Предполагается, что первые шесть самолетов должны быть переданы Польше в период с 2024 по 2025 гг. В Польшу первые F-35A должны прибыть в 2026 году. Поставки продолжатся до 2030 года.