В России увеличилось производство бронетанковой техники и боевой авиации в 2,5 раза.

Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что производство бронетанковой техники и боевой авиации в России увеличилось в 2,5 раза, легкой бронетехники – в четыре раза, а артиллерии в 15 раз.

"Если брать боевую авиацию, рост в 2,5 раза, по бронетанковой технике – в 2,5 раза, по легкой бронетехнике – в четыре раза. И что касается артиллерии, по некоторым позициям это свыше 15 раз. То есть показатели существенны", – сказал он в интервью каналу "Россия-24", передает ТАСС.

Помимо этого, Мантуров отметил, что в России в текущем году онлайн-торговля демонстрирует рост на 40% по сравнению с показателями прошлого года, пишет РИА "Новости".

"Мы здесь лидеры в мире. И в том числе это отражается на характере торговли в целом. Это развитие параллельно и гипермаркетов, и супермаркетов", – добавил он.

Мантуров также подчеркнул, что увеличивается количество торговых объектов в стране. Россия занимает лидирующие позиции по сравнению с Европой и Азией в этих показателях.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов подчеркнул важность кооперации с партнерами для укрепления позиций России на мировых рынках вооружений. Кроме того, он поручил провести реформы в имущественном комплексе военного ведомства, включая создание цифровой платформы и реестра объектов, а также новую систему управления.

Дарья Григоренко