Лавров: центры принятия решений в Киеве могут быть целью ударов РФ

Москва никогда не наносит удары по гражданским объектам, заявил глава МИД РФ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Центры принятия решений непосредственно в Киеве могут быть целью для ударов РФ в зависимости от исходящих угроз. При этом Москва никогда не наносит удары по гражданским объектам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

"Цели для поражения на территории Украины мы подбираем, исходя исключительно из угроз РФ. Это могут быть и военные объекты, предприятия оборонной промышленности, центры принятия решений в Киеве вполне могут быть тоже такими целями. Но отвечать по гражданским целям - это не в наших правилах. Это правила нацистов, которые засели в Киеве при поддержке Запада, и правила тех, кто поставляет им вооружения для уничтожения сугубо гражданской инфраструктуры и мирных граждан", - отметил министр.

Лавров обратил внимание на то, что Киев ежедневно наносит удары беспилотниками и западными ракетами по "откровенно гражданским целям".

"Гибнут мирные люди. Удары наносятся по машинам скорой помощи, по школам, по больницам, по товарным рынкам и по другим гражданским объектам, - продолжил глава МИД. - Никто ни разу из западных государств, поставляющих оружие нацистскому режиму в Киеве, не предостерег его от того, чтобы он занимался подобным грубейшим нарушением международного гуманитарного права и правил ведения войны".

"До тех пор, пока подобное поведение киевского режима будет продолжаться, а оно не просто поощряется, а направляется Западом, включая Францию, мы будем отвечать, но отвечать не так, как это делает киевский режим по вашему наущению", - сказал Лавров, отвечая на вопрос французского журналиста.

"Мы прицеливаемся исключительно по военным объектам, объектам военно-промышленного комплекса и другим объектам, которые связаны с обеспечением Вооруженных сил Украины", - указал министр.