"Калашников" впервые показал новый дрон-камикадзе "Куб-10Э"

Новая модификация является дроном самолетного типа

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Концерн "Калашников" показал первые кадры применения нового дрона-камикадзе "Куб-10Э", о создании которого генеральный директор концерна Алан Лушников впервые сообщил в интервью ТАСС.

Как следует из опубликованных в Telegram-канале концерна кадров, в отличие от предыдущих версий, выполненных по схеме "летающее крыло", новая модификация является дроном самолетного типа. На кадрах боеприпас запускают с помощью катапульты, после чего он выполняет полет на средних высотах.

О том, что концерн разработал новый дрон-камикадзе "Куб-10Э", Лушников сообщил в интервью ТАСС в декабре текущего года. По словам гендиректора концерна, дальность полета и боевое могущество нового дрона "существенно превышают" показатели предшествующих моделей линейки. Новый "Куб" запускается с катапульты, его крейсерская скорость достигает 100 км/ч, диапазон высот во время полета составляет от 100 до 2 500 м.