Мантуров: инозаказчики интересуются улучшенной военной техникой РФ

На производстве оперативно проходит процесс совершенствования и доработки техники, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Иностранные заказчики в курсе модернизации российской военной техники с учетом условий СВО и активно ей интересуются. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"То, что требует совершенствования и доработки непосредственно на производстве - это тоже делается все оперативно. Поэтому этот формат сохраним и в будущем периоде, это существенно влияет на сроки и на характеристики. Это также формирует запрос помимо наших основных заказчиков Министерства обороны, от других целевых ведомств, запросы и со стороны наших зарубежных партнеров. Сложно скрыть то, что происходит на [передовой] линии СВО, поскольку все это видно, слышно, об этом говорят. И коллеги этим интересуются и заинтересованы в нашей технике", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".