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Военное обозрение

«Летающие динозавры НАТО»: последние Ан-2 на вооружении альянса

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Ан-2 ВВС Латвии
Ан-2 ВВС Латвии.
Источник изображения: topwar.ru

После вступления в НАТО всех стран бывшей организации Варшавского договора и Прибалтийских республик, на вооружении войск альянса оказалось большое количество изделий советского производства, в том числе военно-транспортные самолеты Ан-2.

Как указывается в издании Defensa, устаревшие машины постепенно выводились из эксплуатации, и этот процесс ускорился после начала украинского конфликта, когда данные бипланы начали передаваться ВСУ.

В итоге, в настоящее время единственные Ан-2 находятся на вооружении латвийской авиации. Они продемонстрировали свою боеготовность в рамках военного парада, проходившего 18 ноября. ВВС Латвии имеют в общей сложности 4 самолёта этой модели.


Ан-2 ВВС Латвии.
Источник: topwar.ru

Производство бипланов началось в 1947 году в СССР, после чего было развернуто в ряде союзных СССР стран, включая Польшу. ВВС Латвии в ходе капремонта Ан-2 проводят модернизацию: улучшают панель управления, устанавливают новую навигационную систему, сиденья и обшивку, что позволило добиться не только большей шумоизоляции, но и более стабильной температуры в кабине.

Как отметил командующий ВВС Виестурс Масулис, Ан-2 «доказали свою эффективность не только в тренировках по десантированию, но и в выполнении задач по проникновению и эвакуации подразделений ССО». Кроме того, модернизированные Ан-2 следят за границей с помощью бортовых систем наблюдения.

Это последние летающие «динозавры» НАТО

- говорится в издании.

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Ан-2
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