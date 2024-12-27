Войти
ТАСС

Лавров: перемирие на Украине сейчас стало бы путем в никуда

169
0
0
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Филиппов

России нужны надежные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности, подчеркнул глава МИД

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россию не может устроить "пустой разговор" по украинскому урегулированию, перемирие сейчас стало бы путем в никуда, требуются окончательные юридические договоренности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

"Много уже на эту тему было сказано, президент [РФ Владимир Путин] неоднократно к этой теме обращался, в том числе и во время прямой линии, до этого на клубе "Валдай", в ходе других мероприятий: нас не может устроить пустой разговор. Пока все, что мы слышим, это разговоры о необходимости придумать какое-то перемирие, и особо не скрывается, что нужно это перемирие для того, чтобы выиграть время для продолжения накачивания Украины оружием, чтобы они привели себя в порядок, дополнительную мобилизацию осуществили и так далее", - отметил министр иностранных дел.

"Перемирие - это путь в никуда, - подчеркнул Лавров. - Нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности Российской Федерации и, конечно же, законные интересы безопасности наших соседей, но в контексте, который будет международно-правовым способом закреплять невозможность нарушения этих договоренностей".

Глава МИД РФ указал, что эти договоренности должны прежде всего касаться первопричин украинского кризиса. "Две главных из которых - это, во-первых, нарушение всех обязательств не продвигать НАТО на восток и агрессивное поглощение натовцами всего геополитического пространства вплоть до наших границ, и Украине была уготована эта участь, да и сейчас об этом продолжают говорить. И вторая первопричина, конечно же, - это абсолютно расистские действия киевского режима после госпереворота, когда официально было провозглашено и затем законодательно закреплялось истребление всего русского - языка, средств массовой информации, культуры, даже использование русского языка в быту, и запрет канонической Украинской православной церкви", - добавил он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.12 03:55
  • 6678
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.12 03:54
  • 8566
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.12 03:10
  • 1
Ответ на "Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин"
  • 26.12 21:27
  • 0
О торпедах и пр. - хотя это не о "Ясенях", но близко к теме.
  • 26.12 21:25
  • 0
Ответ на "ВСУ охотятся на российские танки Т-90М "Прорыв" в зоне СВО"
  • 26.12 20:19
  • 1
В "Оборонлогистике" заявили, что в отношении судна Ursa Major был совершен теракт
  • 26.12 19:55
  • 1
На форуме War Thunder появилась секретная информация об истребителе НАТО — опять
  • 26.12 18:15
  • 1375
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 26.12 03:03
  • 1
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 26.12 02:35
  • 1
«Потеснить мощь России в Арктике»: США начали постройку тяжёлого ледокола
  • 26.12 01:51
  • 3
Ответ на "Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец"
  • 25.12 23:50
  • 0
Ответ на "Российский танк Т-80 — это не шутка (The National Interest, США)"
  • 25.12 21:02
  • 1
"Бомж-ракеты" угрожают России. Создала ли Украина оружие, способное атаковать Москву?
  • 25.12 19:52
  • 2
Израиль нанес массированные авиаудары по Йемену
  • 24.12 15:44
  • 3
Немного о терминах.