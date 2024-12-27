Лавров: перемирие на Украине сейчас стало бы путем в никуда

России нужны надежные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности, подчеркнул глава МИД

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россию не может устроить "пустой разговор" по украинскому урегулированию, перемирие сейчас стало бы путем в никуда, требуются окончательные юридические договоренности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

"Много уже на эту тему было сказано, президент [РФ Владимир Путин] неоднократно к этой теме обращался, в том числе и во время прямой линии, до этого на клубе "Валдай", в ходе других мероприятий: нас не может устроить пустой разговор. Пока все, что мы слышим, это разговоры о необходимости придумать какое-то перемирие, и особо не скрывается, что нужно это перемирие для того, чтобы выиграть время для продолжения накачивания Украины оружием, чтобы они привели себя в порядок, дополнительную мобилизацию осуществили и так далее", - отметил министр иностранных дел.

"Перемирие - это путь в никуда, - подчеркнул Лавров. - Нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности Российской Федерации и, конечно же, законные интересы безопасности наших соседей, но в контексте, который будет международно-правовым способом закреплять невозможность нарушения этих договоренностей".

Глава МИД РФ указал, что эти договоренности должны прежде всего касаться первопричин украинского кризиса. "Две главных из которых - это, во-первых, нарушение всех обязательств не продвигать НАТО на восток и агрессивное поглощение натовцами всего геополитического пространства вплоть до наших границ, и Украине была уготована эта участь, да и сейчас об этом продолжают говорить. И вторая первопричина, конечно же, - это абсолютно расистские действия киевского режима после госпереворота, когда официально было провозглашено и затем законодательно закреплялось истребление всего русского - языка, средств массовой информации, культуры, даже использование русского языка в быту, и запрет канонической Украинской православной церкви", - добавил он.