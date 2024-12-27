Генерал ВСУ сделал неожиданное заявление об окончании боевых действий

Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки.

Генерал ВСУ Романенко выступил за прекращение боевых действий

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Украина больше не может воевать из-за нехватки ресурсов, заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу "UkrLife".

"Ресурсы вести войну по освобождению территорий, да и в принципе вести войну, у нас ограничены, и надо выходить на паузу, останавливать ведение боевых действий", — призвал он.

Несмотря не это, утверждает Романенко, Украина должна бороться за "приемлемые условия" мира.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что у Москвы нет никаких предварительных условий для начала диалога.

Москва не раз предлагала разрешить конфликт на Украине путем переговоров, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.