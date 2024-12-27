Войти
РИА Новости

Генерал ВСУ сделал неожиданное заявление об окончании боевых действий

173
0
0
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки.
Источник изображения: © AP Photo / Libkos

Генерал ВСУ Романенко выступил за прекращение боевых действий

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Украина больше не может воевать из-за нехватки ресурсов, заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу "UkrLife".

"Ресурсы вести войну по освобождению территорий, да и в принципе вести войну, у нас ограничены, и надо выходить на паузу, останавливать ведение боевых действий", — призвал он.

Несмотря не это, утверждает Романенко, Украина должна бороться за "приемлемые условия" мира.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что у Москвы нет никаких предварительных условий для начала диалога.

Москва не раз предлагала разрешить конфликт на Украине путем переговоров, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.12 03:55
  • 6678
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.12 03:54
  • 8566
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.12 03:10
  • 1
Ответ на "Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин"
  • 26.12 21:27
  • 0
О торпедах и пр. - хотя это не о "Ясенях", но близко к теме.
  • 26.12 21:25
  • 0
Ответ на "ВСУ охотятся на российские танки Т-90М "Прорыв" в зоне СВО"
  • 26.12 20:19
  • 1
В "Оборонлогистике" заявили, что в отношении судна Ursa Major был совершен теракт
  • 26.12 19:55
  • 1
На форуме War Thunder появилась секретная информация об истребителе НАТО — опять
  • 26.12 18:15
  • 1375
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 26.12 03:03
  • 1
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 26.12 02:35
  • 1
«Потеснить мощь России в Арктике»: США начали постройку тяжёлого ледокола
  • 26.12 01:51
  • 3
Ответ на "Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец"
  • 25.12 23:50
  • 0
Ответ на "Российский танк Т-80 — это не шутка (The National Interest, США)"
  • 25.12 21:02
  • 1
"Бомж-ракеты" угрожают России. Создала ли Украина оружие, способное атаковать Москву?
  • 25.12 19:52
  • 2
Израиль нанес массированные авиаудары по Йемену
  • 24.12 15:44
  • 3
Немного о терминах.